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El drástico cambio que sufrirá el Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

El encuentro de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra presentará una modificación notable debido a su fuerte carga histórica.

Luis Blancas
El cambio que sufrirá el Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026
El cambio que sufrirá el Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 | Composición: Líbero
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El duelo entre Argentina e Inglaterra apunta a ser el encuentro con mayor carga histórica del Mundial 2026, motivo por el que la FIFA no ha reparado en esfuerzos para aplicar una medida drástica que modifica por completo la dinámica seguida en el resto de los partidos. A continuación, te contamos en qué consiste este inesperado cambio.

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El cambio que sufrirá el Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

El partido de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra genera expectación no solo por lo deportivo, sino también por el amplio dispositivo de seguridad que se organizará en torno al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Ante los antecedentes entre ambas hinchadas y la relevancia del partido, la FIFA, en coordinación con las autoridades de Estados Unidos, Argentina e Inglaterra, puso en marcha un protocolo especial para asegurar el correcto desarrollo del encuentro.

La hinchada de Argentina e Inglaterra será vigiladas por la carga histórica del partido en el Mundial 2026

La hinchada de Argentina e Inglaterra será vigiladas por la carga histórica del partido en el Mundial 2026

Este lunes se realizó una reunión de coordinación en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Virginia, con representantes de la FIFA, el FBI, la Policía de Georgia, la Policía de Inglaterra y funcionarios argentinos vinculados a la seguridad en eventos deportivos. Durante la jornada se evaluó el nivel de riesgo del partido y se acordaron medidas preventivas para reducir cualquier posibilidad de incidentes entre los aficionados.

Las nuevas medidas para el Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

  • La hinchada argentina ingresará únicamente por la Puerta 4.
  • La hinchada inglesa ingresará únicamente por la Puerta 3.
  • Se mantendrán separadas ambas hinchadas.
  • Se reforzarán los controles de ingreso al estadio.
  • Aumentará la presencia policial dentro y en los alrededores del recinto.
  • Se incrementará el número de agentes de seguridad privada en tribunas y zonas comunes.
  • Se prohibirá el ingreso de botellas.
  • Las bebidas se entregarán únicamente en vasos dentro del estadio.
  • Se prohibirá el ingreso de banderas, pancartas, prendas y otros elementos con mensajes políticos, de odio o provocadores.
  • Se reforzará la seguridad en los hoteles donde se hospedarán ambas selecciones.
  • Se reforzará la seguridad durante todos los desplazamientos oficiales de las selecciones.
  • Se desplegará el mayor operativo preventivo del Mundial 2026 para garantizar una jornada segura y evitar incidentes.
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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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