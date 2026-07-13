John Terry minimiza al plantel de Argentina previo al partido: "Hombre por hombre, somos mejores"
John Terry calentó la previa del Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026 y aseguró que los ingleses tienen mejor plantel que el actual campeón del mundo.
La leyenda del fútbol inglés, John Terry, se sumó a las reacciones que se vienen desatando en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El histórico excapitán del Chelsea y el selección inglesa expresó su total confianza a los dirigidos por Thomas Tuchel y aseguró que vienen en mejor momento que los albicelestes.
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John Terry minimiza al plantel de Argentina
Durante su participación en el pódcast oficial de la FIFA, John Terry se animó a comparar a ambos equipos y afirmó que el cuadro de los Tres Leones cuenta con mejores jugadores que los hombres que conforman la Scaloneta.
“Si soy sincero, me preocupa Argentina. No miro a Argentina y pienso que sea mejor que nosotros. Creo que hombre por hombre, somos mejores que Argentina, pero como dijo Giba (Gilberto Silva), la experiencia que tienen en estas etapas avanzadas en las competencias podrían beneficiarlos, Lo que más me gusta del equipo es que siempre saben superar los momentos difíciles. Tenemos un muy buen equipo y siento que todo está a favor de Inglaterra”, manifestó Terry.
Messi enfrentará por primera vez a Inglaterra
Argentina vs Inglaterra se llevará a cabo este miércoles 15 de julio a las 2 de la tarde (hora peruana), en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Será la primera vez que Lionel Messi enfrente a la escuadra británica. Cabe precisar que, a lo largo de la historia, ambas selecciones se enfrentaron en 15 ocasiones, entre copas del mundo y amistosos internacionales. Hasta el momento, el saldo es favorable para los ingleses (6 triunfos), frente a las cuatro victorias de los sudamericanos.
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