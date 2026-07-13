Pronóstico y cuotas del partido Francia vs. España por semifinal del Mundial 2026

Tendremos un choque de titanes entre las selecciones de Francia y España por las semifinales del Mundial 2026. El cuadro francés ha batallado partido a partido para llegar a estas instancias, mientras que la 'Furia Roja' no se queda atrás y quiere imponer su fútbol desde el minuto uno. Apuesta Legal te presenta las cuotas de apuestas, pronósticos y estadísticas de este vibrante encuentro que tendrá a figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

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Cuotas del partido Francia vs. España por semifinal del Mundial 2026

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Pronósticos Francia vs. España: ¿Quién es el favorito según las casas de apuestas?

Las casas de apuestas pagan en promedio 2,40 por la victoria de la selección francesa, mientras que el empate tiene una cifra de alrededor de 3,30. En caso de concretarse un triunfo en los 90 minutos de España, el pago es de 3,25.

La selección de los 'Galos' ha ganado cada uno de sus partidos del Mundial 2026 ante las escuadras de Senegal, Irak, Noruega, Suecia, Paraguay y Marruecos. Por su parte, la 'Furia Roja' está invicta al tener como rivales a Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal y Bélgica.

¿Cómo llegan Francia vs. España? Historial

Francia ha sumado victorias ante Senegal (3-1), Irak (3-0), Noruega (4-1), Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0). Kylian Mbappé es su máximo goleador con ocho anotaciones y sigue en la lucha por la Bota de Oro.

Por el lado de España, avanzó a esta instancia como invicta en la Copa del Mundo 2026: le ganó a selecciones como Arabia Saudita (4-0), Uruguay (1-0), Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1); mientras que igualó con Cabo Verde (0-0).

El historial de ambas selecciones en los últimos 5 partidos es el siguiente:

España 5-4 Francia (UEFA Nations League 2025)

España 2-1 Francia (Eurocopa 2024)

España 1-2 Francia (UEFA Nations League)

Francia 0-2 España (Amistoso 2017)

Francia 1-0 España (Amistoso 2014)

¿A qué hora juega Francia vs. España y dónde ver el partido?

Este partido entre Francia y España se disputará el martes 14 de julio a partir de las 2.00 p. m., hora peruana.

Argentina: 4.00 p.m. | Televisión Pública, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Bolivia: 3.00 p.m. | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: 5.00 p.m. | Disney Plus y CazéTV.

Chile: 3.00 p.m. | Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus

Colombia: 2.00 p.m. | Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, Win Plus, Win Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Ecuador: 2.00 p.m. | DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus

México: 1.00 p.m. | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium

Perú: 2.00 p.m. | América TV, DirecTV Sports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus

Uruguay: 4.00 p.m. | DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus

Estados Unidos: 3.00 p.m. | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Venezuela: 3.00 p.m. | DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter

Posibles alineaciones de Francia vs. España

Francia : Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé.

: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé. España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Estado actual de Francia y España

Francia afronta la semifinal en un momento de máxima confianza gracias a la madurez de su plantilla y al equilibrio entre experiencia y juventud. El equipo ha sabido adaptarse a distintos escenarios de partido, mostrando una defensa muy segura y un ataque letal liderado por Kylian Mbappé, quien vuelve a ser el principal referente ofensivo. Además, la profundidad del plantel le ha permitido mantener un alto nivel competitivo durante todo el torneo.

España también atraviesa un gran presente, respaldada por un fútbol dinámico y una identidad de juego bien definida. La selección dirigida por Luis de la Fuente destaca por su intensidad en la presión, el control del balón y la aparición de jóvenes figuras como Lamine Yamal, complementadas por futbolistas de experiencia que aportan equilibrio. La Roja llega con la moral alta y convencida de que tiene los argumentos necesarios para competir de igual a igual por un lugar en la final del Mundial 2026.