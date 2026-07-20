De la Fuente pide a sus jugadores cumplir la promesa de tatuarse su cara: "Tampoco soy tan feo"

Luis de la Fuente, director técnico de la Selección de España, se pronunció tras coronarse campeón del Mundial 2026 con la Furia Roja, luego de vencer por 1-0 a su similar de Argentina. En medio de celebraciones y análisis de lo que fue el encuentro, el estratega español recordó a algunos de sus dirigidos la promesa que hicieron: tatuarse su rostro.

Como se recuerda, algunos futbolistas del seleccionado español como Marc Cucurella, Borja Iglesias y Álex Baena prometieron grabar en su piel la cara de su entrenador en caso de que logren consagrarse como campeones del Mundo. Habiendo cumplido el objetivo, el estratega los instó a cumplir con su palabra.

Luis de la Fuente pide a sus jugadores cumplir su promesa

En conferencia de prensa, el director campeón del mundo, entre risas, señaló que sus jugadores han cometido un error al hacer tal apuesta, no obstante, aseguró que sus dirigidos son hombres de palabra y los instó a proceder con el respectivo tatuaje.

"Han cometido un error, como son hombres de palabra, son gente seria, la van a cumplir. Ya les he dicho, os equivocasteis, se han equivocado; pero bueno, lo disfrutarán. Tampoco soy tan horrorosamente feo como para que se lo pongan en un sitio que no se les vea mucho. Me hace gracia y estoy orgulloso de que cumplan su palabra. Si dices una cosa hay que cumplirla; así que, estoy feliz por eso también", manifestó.

¿Cucurella se retira?

Cabe precisar que, entre otras promesas, destaca la hecha por Marc Cucurella, quien en una entrevista con Movistar Plus afirmó que, de ganar el Mundial 2026, se retiraría para siempre de la selección española: "Si gano el Mundial, le llamo a Luis (de la Fuente) al día siguiente y le digo que no cuente conmigo nunca más y que me retiro de aquí. Creo que con una Eurocopa y con un Mundial no se puede pedir más", sostuvo.