ALERTA MÁXIMA en Walmart de Roosevelt Road: EMPLEADO SE DESPLOMA en el trabajo y muere en el Hospital Loyola

Una empleada de Walmart en Roosevelt Road, Estados Unidos, falleció tras sufrir una emergencia médica mientras realizaba su jornada laboral. El hecho ocurrió el 16 de julio y generó preocupación entre trabajadores y clientes del establecimiento, ubicado en Forest Park. La mujer fue trasladada al Hospital Loyola, donde los médicos confirmaron su muerte horas después.

Walmart: empleado fallece tras sufrir una emergencia médica durante su turno laboral.

Empleada de Walmart en Roosevelt Road se desmaya durante su jornada laboral

De acuerdo con información publicada por Forest Park Review, la policía acudió al Walmart de Roosevelt Road cerca de la 1:00 p. m. tras recibir una alerta sobre una trabajadora que se encontraba inconsciente y no respiraba. Testigos señalaron que la empleada había manifestado sentirse mal y que tenía previsto retirarse antes de finalizar su turno. Sin embargo, poco después se desplomó dentro del establecimiento, por lo que sus compañeros solicitaron asistencia de emergencia.

La fuente local señaló que "la mujer fue trasladada al Hospital Loyola luego de que los servicios de emergencia acudieran al llamado". Durante el traslado en ambulancia, la trabajadora sufrió un paro cardíaco.

Walmart en EE. UU. reporta tragedia tras fallecimiento de trabajadora en el Hospital Loyola

Según Forest Park Review, al llegar al Hospital Loyola aproximadamente a las 3:00 p. m., los médicos confirmaron el fallecimiento de la empleada de Walmart. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre la causa exacta de la emergencia médica. El caso ha generado atención en Estados Unidos debido a que ocurrió dentro de una tienda Walmart durante el horario laboral, mientras compañeros y clientes presenciaron el desplome de la trabajadora.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si hubo factores adicionales relacionados con el incidente ocurrido en la sucursal de Roosevelt Road.