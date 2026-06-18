- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- México vs Corea del Sur
- Suiza vs Bosnia
- Chequia vs Sudáfrica
- Canadá vs Qatar
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Vóley
ALERTA MÁXIMA en Walmart y Aldi de Potsdam: CIERRAN estas tiendas tras PREOCUPANTE apagón y REPORTE de tormenta
Walmart y Aldi cerraron sus puertas en esta zona a causa de un apagón. La interrupción del suministro eléctrico se produjo tras una fuerte tormenta. ¿Qué pasó?
El jueves por la tarde, 18 de junio, fuertes vientos y lluvias intensas perjudicaron al condado de St. Lawrence, en Estados Unidos, y dejaron a cientos de residentes sin electricidad. Las condiciones climáticas adversas se presentaron a lo largo de todo el día y generaron inconvenientes en la zona. A continuación, más detalles.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ¿Es legal que ICE los DETENGA por TIEMPO INDEFINIDO? La Corte Suprema lo evaluará
Walmart y Aldi: cierran estas tiendas tras preocupante apagón y reporte de tormenta
Según informes de northcountrynow.com, el apagón que perjudicó a Potsdam tuvo un impacto significativo en la comunidad, lo que provocó el cierre de las tiendas locales de Aldi y Walmart en la autopista US Highway 11, alrededor de las 4 de la tarde del jueves 18 de junio de 2026.
Las áreas más perjudicadas fueron Potsdam y West Potsdam, donde más de 1.600 clientes de National Grid se quedaron sin suministro eléctrico. Además, los semáforos en el pueblo de Potsdam dejaron de funcionar a la misma hora, lo que complicó la circulación vehicular.
En Colton y Pierrepont, más de 335 clientes también experimentaron cortes de luz, mientras que 80 usuarios en West Pierrepont sufrieron interrupciones similares. También se reportaron cortes menores en otras localidades, como Gouverneur, Edwards, Lisbon, Canton y Hopkinton.
¿Por qué tan importante es Walmart en Estados Unidos?
Walmart se posiciona como la mayor corporación minorista a nivel global en términos de ingresos. Su relevancia se debe a su elevado volumen de ventas, su capacidad para mantener precios bajos de manera continua y su estatus como el mayor empleador privado del mundo.
Esta combinación de factores no solo la convierte en un gigante del comercio, sino que también influye de forma significativa en la economía y el mercado laboral internacional.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: reportan presencia de policías ENCUBIERTOS en la PROTESTA de ICE en Delaney Hall
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ARRESTA a estudiante de 48 años debido a VISA VENCIDA, ¿fue deportado?
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ¿Es legal que ICE los DETENGA por TIEMPO INDEFINIDO? La Corte Suprema lo evaluará
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00