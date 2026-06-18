El jueves por la tarde, 18 de junio, fuertes vientos y lluvias intensas perjudicaron al condado de St. Lawrence, en Estados Unidos, y dejaron a cientos de residentes sin electricidad. Las condiciones climáticas adversas se presentaron a lo largo de todo el día y generaron inconvenientes en la zona. A continuación, más detalles.

Walmart y Aldi: cierran estas tiendas tras preocupante apagón y reporte de tormenta

Según informes de northcountrynow.com, el apagón que perjudicó a Potsdam tuvo un impacto significativo en la comunidad, lo que provocó el cierre de las tiendas locales de Aldi y Walmart en la autopista US Highway 11, alrededor de las 4 de la tarde del jueves 18 de junio de 2026.

Las áreas más perjudicadas fueron Potsdam y West Potsdam, donde más de 1.600 clientes de National Grid se quedaron sin suministro eléctrico. Además, los semáforos en el pueblo de Potsdam dejaron de funcionar a la misma hora, lo que complicó la circulación vehicular.

En Colton y Pierrepont, más de 335 clientes también experimentaron cortes de luz, mientras que 80 usuarios en West Pierrepont sufrieron interrupciones similares. También se reportaron cortes menores en otras localidades, como Gouverneur, Edwards, Lisbon, Canton y Hopkinton.

¿Por qué tan importante es Walmart en Estados Unidos?

Walmart se posiciona como la mayor corporación minorista a nivel global en términos de ingresos. Su relevancia se debe a su elevado volumen de ventas, su capacidad para mantener precios bajos de manera continua y su estatus como el mayor empleador privado del mundo.

Esta combinación de factores no solo la convierte en un gigante del comercio, sino que también influye de forma significativa en la economía y el mercado laboral internacional.