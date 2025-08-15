Municipalidad de Lima anunció buena noticia: realizará evento gratis por el Día del Niño este 17 de agosto

El Día del Niño se celebra oficialmente el tercer domingo de agosto cada año y en este 2025, la fecha corresponde al domingo 17 de agosto, por lo que ya quedan pocos días para organizar planes para los engreídos de la casa. Si aún no sabes cómo festejar a los pequeños, te contamos que la Municipalidad de Lima realizará un evento infantil sin costo alguno.

Celebra el Día del Niño 2025 con show GRATIS en Lima

Mediante la plataforma de la institución capitalina, se informó que este domingo 17 de agosto, desde las 4 a 6 p. m., se realizará un show por el Día del Niño 2025. El lugar donde se desarrollará el evento será en la Plazuela del Teatro, ubicada en Jr. Huancavelica 265, Cercado de Lima y el ingreso es gratis.

Evento de la Municipalidad de Lima por el Día del Niño para este 17 de agosto.

Esta noticia fue recibida con alegría por los vecinos de Lima, quienes podrán asistir a esta celebración por el Día del Niño y engreír a los más pequeños. "Qué lindo, asistiré con mis hijos", "Este domingo nos vemos allá", "Nos vemos, qué emoción", "Qué lindo será este Día del Niño", "Qué buena acción", comentaron.

¿Cómo celebrar el Día del Niño este 17 de agosto?

Te compartimos varias ideas para festejar el Día del Niño 2025 dentro y fuera de casa. Recuerda que lo más importante es que los niños y niñas disfruten de esta fecha especial:

Cine en pijama : Prepara canchita, bebidas y una selección de películas o dibujos animados favoritos de los niños.

: Prepara canchita, bebidas y una selección de películas o dibujos animados favoritos de los niños. Taller creativo : Haz manualidades con pintura, plastilina o reciclaje; al final, exhibe sus creaciones en "su galería".

: Haz manualidades con pintura, plastilina o reciclaje; al final, exhibe sus creaciones en "su galería". Búsqueda del tesoro : Esconde pistas y pequeños regalos por la casa o el jardín, con un mapa hecho a mano.

: Esconde pistas y pequeños regalos por la casa o el jardín, con un mapa hecho a mano. Cocina divertida : Preparar juntos galletas decoradas, cupcakes o pizzas en forma de caritas.

: Preparar juntos galletas decoradas, cupcakes o pizzas en forma de caritas. Parque de diversiones o zoológico : Aprovechar las promociones por el Día del Niño.

: Aprovechar las promociones por el Día del Niño. Picnic temático : Llevar comida, mantas y juguetes a un parque; se puede incluir juegos como burbujas o globos de agua.

: Llevar comida, mantas y juguetes a un parque; se puede incluir juegos como burbujas o globos de agua. Taller o show gratuito : Revisar la agenda cultural de tu municipio; suele haber cuentacuentos, conciertos infantiles y ferias.

: Revisar la agenda cultural de tu municipio; suele haber cuentacuentos, conciertos infantiles y ferias. Visita educativa y divertida: Museos interactivos o centros de ciencia que tengan actividades para niños.

