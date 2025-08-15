Municipalidad de Lima anunció buena noticia: realizará evento gratis por el Día del Niño este 17 de agosto
El Día del Niño en Perú se celebrará este domingo 17 de agosto, por lo que si aún no tienes planes para los más pequeños de la casa, conoce más de este evento.
El Día del Niño se celebra oficialmente el tercer domingo de agosto cada año y en este 2025, la fecha corresponde al domingo 17 de agosto, por lo que ya quedan pocos días para organizar planes para los engreídos de la casa. Si aún no sabes cómo festejar a los pequeños, te contamos que la Municipalidad de Lima realizará un evento infantil sin costo alguno.
Celebra el Día del Niño 2025 con show GRATIS en Lima
Mediante la plataforma de la institución capitalina, se informó que este domingo 17 de agosto, desde las 4 a 6 p. m., se realizará un show por el Día del Niño 2025. El lugar donde se desarrollará el evento será en la Plazuela del Teatro, ubicada en Jr. Huancavelica 265, Cercado de Lima y el ingreso es gratis.Evento de la Municipalidad de Lima por el Día del Niño para este 17 de agosto.
Esta noticia fue recibida con alegría por los vecinos de Lima, quienes podrán asistir a esta celebración por el Día del Niño y engreír a los más pequeños. "Qué lindo, asistiré con mis hijos", "Este domingo nos vemos allá", "Nos vemos, qué emoción", "Qué lindo será este Día del Niño", "Qué buena acción", comentaron.
¿Cómo celebrar el Día del Niño este 17 de agosto?
Te compartimos varias ideas para festejar el Día del Niño 2025 dentro y fuera de casa. Recuerda que lo más importante es que los niños y niñas disfruten de esta fecha especial:
- Cine en pijama: Prepara canchita, bebidas y una selección de películas o dibujos animados favoritos de los niños.
- Taller creativo: Haz manualidades con pintura, plastilina o reciclaje; al final, exhibe sus creaciones en "su galería".
- Búsqueda del tesoro: Esconde pistas y pequeños regalos por la casa o el jardín, con un mapa hecho a mano.
- Cocina divertida: Preparar juntos galletas decoradas, cupcakes o pizzas en forma de caritas.
- Parque de diversiones o zoológico: Aprovechar las promociones por el Día del Niño.
- Picnic temático: Llevar comida, mantas y juguetes a un parque; se puede incluir juegos como burbujas o globos de agua.
- Taller o show gratuito: Revisar la agenda cultural de tu municipio; suele haber cuentacuentos, conciertos infantiles y ferias.
- Visita educativa y divertida: Museos interactivos o centros de ciencia que tengan actividades para niños.
30 frases por el Día del Niño en Perú
- Feliz Día del Niño a quienes llenan de luz y alegría nuestros días.
- Hoy celebramos la magia y la inocencia que solo un niño puede transmitir.
- Un niño feliz es el mejor regalo para el futuro de un país.
- La sonrisa de un niño es la chispa que ilumina el mundo.
- Los niños son el reflejo más puro de la esperanza.
- Cuidemos y protejamos siempre la niñez.
- El Día del Niño es un recordatorio de que su felicidad es nuestra prioridad.
- Los niños no solo son el futuro, son el presente que debemos valorar.
- Cada niño merece crecer rodeado de amor y respeto.
- La ternura de un niño es la mayor inspiración.
- Invertir en la niñez es construir un mejor mañana.
- La alegría de un niño no tiene precio.
- Educar con amor es el mejor regalo que podemos dar a un niño.
- La niñez es una etapa que debemos proteger con todo nuestro corazón.
- Hoy y siempre, celebremos a quienes llenan de vida nuestro hogar.
- El juego es el idioma universal de la infancia.
- Un abrazo sincero de un niño vale más que mil palabras.
- La curiosidad de un niño es la llave del aprendizaje.
- La infancia es el tesoro más valioso que debemos cuidar.
- Ser niño es vivir en un mundo donde todo es posible.
- La risa de un niño es música para el alma.
- Amar a los niños es amar la vida.
- No hay nada más grande que un corazón de niño.
- Cuidar la infancia es construir una sociedad más justa.
- Un niño amado se convierte en un adulto seguro y feliz.
- La imaginación de un niño no tiene límites.
- Un niño feliz transforma todo a su alrededor.
- Los niños nos enseñan a ver el mundo con ojos nuevos.
- La inocencia infantil es un regalo que debemos preservar.
- Cada Día del Niño es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con su bienestar.
