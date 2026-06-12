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¡Lo último! El jugador que está cerca de regresar a Universitario: "Negociaciones avanzadas"
Es hincha de Universitario y tiene negociaciones avanzadas para cerrar su vuelta con el cuadro crema. La U se arma para disputar el Torneo Clausura.
Universitario de Deportes quiere lograr el tetracampeonato de la Liga 1 2026. Por ello, el cuadro crema se alista para disputar el Torneo Clausura. Tras un mal Apertura, la U, de la mano de Héctor Cúper, trabaja en renovar su plantel con destacados jugadores nacionales e internacionales.
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Gustavo Peralta informó en su cuenta de X que las negociaciones entre Universitario y ADT por el fichaje de Jordan Guivin están avanzadas. El volante está a un paso de regresar al cuadro tricampeón.
“La U y ADT cerca de acordar todo. Negociaciones avanzadas para que Jordan Guivin vuelva a Universitario de Deportes”, expresó el comunicador en sus redes sociales.
Jordan Guivin cerca de regresar a Universitario para el Torneo Clausura.
Los números de Jordan Guivin en este 2026
Jordan Guivin es una de las figuras de ADT de Tarma, club con el que tiene contrato vigente. En el Torneo Apertura disputó 16 partidos, anotó cinco goles y no brindó asistencias. Registra en total 1167 minutos en cancha.
Su valor en el mercado de pases es de 400 mil euros. Sin embargo, en 2022 alcanzó el precio de 550 mil euros. Por los partidos que disputará en la altura, Universitario considera clave su fichaje.
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