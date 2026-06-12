Fossati reveló la solución para que Universitario sea campeón en la Liga 1 2026: "Análisis..."

Universitario de Deportes no logró coronarse campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y peligra el título nacional. Sin embargo, Jorge Fossati salió al frente para explicar la solución a este problema y detalló los puntos clave para que el conjunto crema pueda consagrarse ganador a fin de temporada.

Jorge Fossati reveló los puntos clave para que Universitario sea campeón en la Liga 1 2026

Fossati utilizó el programa 'Campeonísimos' para revelar los pasos clave para que Universitario logre salir campeón de la Liga 1 2026 al final de la temporada, a pesar de no ganar el título del Apertura.

Para el ‘Nono’, es importante que todos los que conforman el club crema, entre directivos, comando técnico y jugadores, tienen que corregir los errores que tuvieron en la primera parte del año.

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De esa forma, Jorge Fossati indica que Universitario de Deportes jugará con un mejor rendimiento en representación del equipo, tal como lo hizo en 2023, cuando Alianza Lima había ganado el Torneo Apertura y al final salió campeón nacional.

El entrenador uruguayo dejó en claro que, a pesar de estar en una situación similar a la que encontró cuando llegó por primera vez al equipo crema, cree firmemente que el actual plantel puede revertirla, ganar el Clausura y, al final, coronarse campeón de la Liga 1 2026.

"En virtud de ese análisis que hagan las autoridades del club, el director de fútbol y el actual cuerpo técnico, habrá que corregir lo que consideren que no se hizo bien y apuntar a que Universitario vuelva a tener una presentación acorde con lo que representa el club en el fútbol peruano durante la segunda parte del año. Y por supuesto, no sería nada milagroso revertir esta situación, porque no es tan diferente a la que vivimos en el 2023, cuando terminó el Apertura", afirmó.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati en Universitario?

Jorge Fossati llegó a Universitario en 2023 y, después de adaptar al plantel a su propuesta con una línea de tres defensores, logró coronarse campeón. Más tarde, en 2024, optó por dejar el club para asumir la selección peruana. Ya en 2025, regresó para volver a conquistar el título y darle el tricampeonato a los hinchas de Ate.