ALERTA para conductores en Virginia: este grupo de personas se DESPIDE de la licencia debido a una NUEVA NORMA

Virginia implementó una nueva norma de tránsito que afecta directamente a los conductores mayores de 75 años, reduciendo la vigencia de sus licencias de conducir y estableciendo requisitos más estrictos para su renovación. La medida busca mejorar la seguridad vial y prevenir imprudencias al volante en personas de la tercera edad.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) tendrá la autoridad de aprobar o rechazar la renovación de la licencia si considera que el conductor ya no cumple con los requisitos de aptitud para manejar.

Cambios clave en la renovación de la licencia

Desde 2014, los adultos mayores de 75 años ya no pueden renovar su licencia en línea, debiendo realizar el trámite de manera presencial. Esta regla se mantiene y garantiza que el DMV pueda evaluar personalmente la capacidad del conductor para manejar.

Nueva norma en Virginia afecta la licencia de conducir a un grupo de personas.

Otra modificación importante es la reducción de la vigencia del documento. Mientras que las licencias regulares se renuevan cada 8 años, los conductores mayores de 75 años deberán actualizar su licencia cada 4 años, aumentando la frecuencia de control sobre sus aptitudes.

Quiénes pueden perder su derecho a conducir

No todos los mayores de 75 años podrán renovar automáticamente su licencia. La norma establece que la renovación será rechazada si el conductor:

No aprueba el examen de visión.

No presenta una declaración de visión con menos de 90 días de antigüedad.

Con esta medida, el estado busca garantizar que los conductores de la tercera edad mantengan las aptitudes necesarias para conducir de manera segura, reduciendo el riesgo de accidentes en las vías de Virginia.