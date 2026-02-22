Club de Asia mostró interés por el fichaje de Jairo Concha, figura de Universitario: "Hay..."

Universitario de Deportes tiene en Jairo Concha a uno de sus mejores futbolistas de la temporada pasada (2025) y de la actual (2026) por las asistencias y los goles anotados. Es por eso que, un club de Arabia Saudita ha mostrado su total interés de querer fichar al volante merengue. Te contamos cómo sería la operación.

Equipo de Asia mostró interés por el fichaje de Jairo Concha, volante de Universitario

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa llamado 'Al Límite' de L1MAX, Concha despertó el interés del fútbol de Arabia Saudita; sin embargo, dejó en claro que aún no hay una propuesta oficial y todo sería para la mitad de la temporada.

Cabe resaltar que a mitad de temporada se vuelve a abrir el mercado de fichajes para distintas ligas, entre ellas la del fútbol peruano y la árabe.

Club de Arabia Saudita mostró interés en el fichaje de Jairo Concha, volante de Universitario.

En caso el equipo de Asia desee concretar el fichaje de Jairo Concha, tendría que hacerlo una vez termine el Torneo Apertura en mayo de 2026 y entre el 2 de julio al 10 de septiembre, que es cuando se abre su mercado de verano.

Jairo Concha en Universitario de Deportes

Jairo Concha es un futbolista que reveló ser hincha de Universitario de Deportes y llegó al club procedente de su máximo rival, Alianza Lima, en 2024. Desde aquella temporada, el volante no ha dejado de ser vital para la escuadra crema, pues durante los 3 años que ya lleva en el club, cuenta con 2 títulos nacionales.

Con el equipo merengue, Concha ha disputado un total de 84 partidos, ha anotado 11 goles y ha asistido en 20 ocasiones, destacándose como uno de los mejores jugadores y también como uno de los próximos en dar el gran salto para fichar por otro club extranjero.