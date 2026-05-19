Javier Rabanal suena para dirigir a club campeón tras su salida de Universitario: "Opción fuerte"

El futuro de Javier Rabanal parece empezar a definirse luego de su salida de Universitario de Deportes, en plena disputa del Torneo Apertura 2026 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. El técnico español no tuvo un paso exitoso por la escuadra crema, pero eso no ha impedido que un club campeón se interese en sus servicios para esta temporada.

Javier Rabanal suena para dirigir a club campeón tras dejar Universitario

Javier Rabanal no tuvo el mejor rendimiento en la ‘U’; sin embargo, sigue teniendo un gran cartel, especialmente en el fútbol ecuatoriano. Precisamente, el medio Bolavip recopiló la información del periodista Javier Alava, quien señala que el estratega es una de las opciones para asumir el mando de Emelec, club que logró varios títulos de la Liga Pro.

Según mencionaron en su publicación, el estratega español es una de las principales opciones que tiene el ‘Bombillo’ para suceder a Cristian Nasuti en el cargo. En esa línea, indicaron que su principal atractivo es el destacado paso que tuvo por Independiente del Valle.

Javier Rabanal suena para dirigir a Emelec tras su salida de Universitario

“(Javier) Rabanal se habría metido como opción fuerte a dirigir a Emelec, por su importante pasado en Independiente del Valle. El entrenador no tuvo un buen 2026 con Universitario, donde lo despidieron hace pocas semanas por los malos resultados”, mencionaron en su publicación.

Emelec está complicado en la tabla de posiciones de la Liga Pro de Ecuador, ya que actualmente se ubica en la zona de descenso. Por ello, la posible llegada de Javier Rabanal buscará potenciar al plantel y encaminarlo a pelear por torneos internacionales.

Javier Rabanal y sus números en Universitario

En su corta etapa en Universitario, Javier Rabanal logró dirigir 12 encuentros entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. No obstante, sus resultados no fueron los mejores: cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas. Estos registros hicieron que los cremas se complicaran en su objetivo por el título de la Liga 1 y en el torneo continental, ya que no registraron goles a favor ni triunfos.