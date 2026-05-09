¿Otra pelea? Filtran 'temeraria' entrada de Courtois a Mbappé previo al Barcelona vs Real Madrid

Previo al encuentro entre FC Barcelona y Real Madrid, Courtois lanzó una 'tranquila' entrada a Mbappé durante los entrenamientos.

Antonio Vidal
Courtois y Mbappé protagonizaron curioso momento durante los entrenamiento del Real Madrid. Foto: DSports
Real Madrid se prepara para lo que será su próximo partido por LaLiga EA Sports ante FC Barcelona por la fecha 35. Previo a este duelo, diversos acontecimientos han ocurrido en los vestuarios del club blanco, como la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que terminó con el capitán madridista en el hospital debido a una caída.

En ese sentido, se viralizó una imagen de Thibaut Courtois y Kylian Mbappé durante un entrenamiento del Real Madrid, previo al clásico que se jugará este domingo. ¿Qué pasó entre el belga y el francés?

Filtran 'temeraria' entrada de Courtois a Mbappé previo al Barcelona vs Real Madrid

Y es que pese a lo sucedido entre los centrocampistas, se podría decir que una vez solucionado el tema la normalidad volvió al Real Madrid y eso se puede ver en la imagen de Courtois quien durante los entrenamientos realizó una ‘temeraria’ patada a Mbappé, quien no solo atinó a cubrirse.

Video: Le Journal du Real

¿Cuándo se juega el Real Madrid vs. Barcelona?

El encuentro se disputará este domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou y podrá seguirse desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

La transmisión estará a cargo de DirecTV, a través de DSports, para toda Latinoamérica. Además, también se podrá ver vía streaming mediante la aplicación DGO desde PC, Smart TV o dispositivos móviles.

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

