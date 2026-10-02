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Sebastián Britos sorprendió con mensaje a Fabián Bustos tras su regreso a Universitario: "Éxitos"
El retorno de Fabián Bustos a la 'U' generó todo tipo de reacciones y una de las más llamativas llegó desde el extranjero por parte de Britos.
Fabián Bustos regresó a Universitario de Deportes tras varios días de incertidumbre en tienda crema sobre la continuidad de Héctor Cúper, quien terminó siendo destituido. El argentino de 57 años vuelve al cuadro merengue generando gran expectativa entre los hinchas y dentro del propio plantel, que espera remontar en la recta final del Torneo Clausura. En medio de las reacciones por su retorno, Sebastián Britos, exarquero de la ‘U’, sorprendió al dedicar un mensaje al nuevo DT estudiantil por su retorno a Ate.
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Sebastián Britos, exarquero de Universitario, felicitó a Fabián Bustos por su regreso al cuadro crema
En la red social Instagram, el guardameta uruguayo, bicampeón nacional con Universitario, comentó un video del club donde se anunció la llegada de Fabián Bustos. Britos, hoy en Peñarol, no dudó en felicitar a su extécnico por iniciar su segunda etapa en la 'U': "Qué buena, profesor. Muchos éxitos", se lee en el comentario de Britos al video publicado por la institución.
Sebastián Britos dedicó mensaje a Fabián Bustos tras su regreso a la 'U'
Su mensaje no pasó desapercibido e inmediatamente, decenas de hinchas le respondieron pidiéndole su regreso al plantel con miras a la próxima temporada y tras el buen recuerdo que dejó en la afición por su pase en el equipo en los años 2024 y 2025.
De esta manera, el mensaje de Sebastián Britos reflejó el buen vínculo que mantiene con Fabián Bustos desde su primera etapa en Universitario. Ahora, mientras el técnico argentino inicia un nuevo ciclo en Ate, los hinchas cremas no desaprovecharon la oportunidad para pedir el regreso del arquero uruguayo, quien dejó una grata impresión durante su paso por la institución.
¿Por qué se fue Sebastián Britos de Universitario?
Recordemos que en noviembre de 2025, Universitario hizo oficial la salida de Sebastián Britos, tras finalizar la campaña en la que obtuvieron el tricampeonato nacional. El propio arquero manifestó públicamente su deseo de continuar en el club, sin embargo, la institución optó por no extender su vínculo para darle protagonismo a Diego Romero.
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