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Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana 2026

Carlos Garcés marcó doblete con Cienciano ante Lanús y voltea la serie por 3-2 en la Sudamericana

Carlos Garcés se convierte en héroe y marcó un gran gol que voltea la serie por 3-2 a favor de Cienciano sobre Lanús por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Luis Blancas
Carlos Garcés marcó doblete con Cienciano ante Lanús por la Copa Sudamericana 2026
Carlos Garcés marcó doblete con Cienciano ante Lanús por la Copa Sudamericana 2026 | Composición: Libero
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Así fue el segundo gol de Carlos Garcés para Cienciano sobre Lanús

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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