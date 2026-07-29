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Carlos Garcés marcó doblete con Cienciano ante Lanús y voltea la serie por 3-2 en la Sudamericana
Carlos Garcés se convierte en héroe y marcó un gran gol que voltea la serie por 3-2 a favor de Cienciano sobre Lanús por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Carlos Garcés marcó doblete con Cienciano ante Lanús por la Copa Sudamericana 2026 | Composición: Libero
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