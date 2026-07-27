Hernán Barcos confía en Cristal y promete luchar por la clasificación ante Bragantino

Hernán Barcos salió al frente en uno de los momentos más complicados de Sporting Cristal. El delantero celeste aseguró que el equipo tiene la capacidad para salir del mal momento y que el plantel mantiene la confianza intacta antes del decisivo duelo ante Bragantino.

El experimentado atacante reconoció que los últimos resultados no fueron los esperados, pero destacó que el grupo sigue unido y enfocado en corregir errores. Para Barcos, la única forma de revertir la situación es trabajando y demostrando carácter dentro del campo.

Con la mirada puesta en el partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana, el delantero afirmó que Cristal viajará a Sao Paulo con la intención de buscar la clasificación. El atacante dejó claro que el equipo no irá a especular y saldrá a competir desde el primer minuto.

Barcos también resaltó la importancia de afrontar este tipo de partidos con personalidad y experiencia. El atacante considera que los grandes equipos aparecen en los momentos difíciles y que el plantel rimense tiene argumentos para conseguir un resultado positivo en Brasil.

Sporting Cristal tendrá una prueba exigente ante Bragantino, pero el referente celeste confía en dar vuelta la página. La misión será conseguir el boleto a la siguiente fase y recuperar la confianza de cara a los próximos desafíos de la temporada.