Mr. Peet fue tajante con la selección peruana tras el aumento de cupos al Mundial 2030: "Si no vas..."

La noticia de que el Mundial 2030 se disputaría con 64 selecciones ha dado mucho de qué hablar, pues en Sudamérica, de confirmarse esta información dada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, la selección peruana tendría amplias posibilidades de clasificarse para este certamen internacional. Esto se debe a que Argentina, Paraguay y Uruguay, pese a que participarán en la competición, ya se encuentran clasificados por ser países anfitriones.

De no clasificar, se podría considerar un vergonzoso papel de la Bicolor, que viene trabajando en el cambio generacional junto con Mano Menezes. Esto lo sabe bien Mr. Peet, quien en una reciente edición de 'Madrugol' analizó esta situación, señalando que, a pesar de la gran oportunidad que representan estas Eliminatorias, la Blanquirroja podría quedar fuera.

Mr. Peet habló sobre el aumento de cupos para el Mundial 2030

"Ahora se habla de que ya están clasificados Uruguay, Paraguay y Argentina por Sudamérica. Se habla de 6.5 cupos, más tres adicionales. Estamos hablando de 9.5", expresó Mr. Peet.

Además, manifestó cuál será la nación de Sudamérica que se quede fuera teniendo más posibilidades de ir a la Copa del Mundo del 2030. "¿Quién va a hacer el ridículo histórico de quedar fuera del Mundial en la Conmebol? ¿Quién?".

Reconociendo que Perú también puede ser una de ellas, lo que representaría un ridículo a nivel internacional. "¿Quién va a quedar en la historia como la selección más ridícula en la historia de las Eliminatorias, al quedarse fuera de un Mundial cuando hay 9.5 cupos? Y lo digo con el riesgo de que pueda ser Perú. Si no vas a un Mundial en el que de 10 equipos clasifican 9.5, no compitas más", concluyó el narrador.

¿Qué se sabe del aumento de cupos por el Mundial 2026?

De acuerdo a Alejandro Domínguez, el próximo mundial se realizará en Uruguay, Argentina y Paraguay. Aunque de momento, falta una confirmación oficial.

"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", escribió el presidente de Conmebol vía X.