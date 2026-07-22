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Perú vs Brasil EN VIVO: hora, canal y dónde ver la Copa Sudamericana de Vóley Femenino
La selección peruana de Vóley disputará su segundo partido en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 este jueves 23 de julio contra Brasil en el coliseo Eduardo Dibós.
La Copa Sudamericana de Vóley continúa disputándose en el Coliseo Eduardo Dibós este jueves 23 de julio. En la segunda fecha, Perú enfrentará a Brasil en un duelo de pronóstico reservado. Este duelo está programado para que inicie a partir de las 6.00 p. m. hora peruana y la transmisión podrás disfrutar gratis por señal abierta a través del canal 2 Latina TV.
PUEDES VER: Fixture de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: programación, partidos, canal y precio de las entradas
La Blanquirroja debutó con el pie izquierdo en su propia casa, ya que perdió por 3-0 ante Chile y dejó una muy mala imagen frente a los hinchas, que llenaron el recinto deportivo. Ahora, tienen la obligación de levantarse ante Brasil.
En la tercera jornada, el sexteto nacional, que es dirigido por el técnico Antonio Rizola, se medirá contra Bolivia. Como se recuerda, la Copa Sudamericana se divide en dos grupos de cuatro equipos cada uno.
Las dos mejores selecciones de cada grupo avanzan a la llave de semifinales, enfrentándose el primero de una serie contra el segundo de la otra. Los ganadores de las semifinales disputan el título, mientras que los perdedores juegan por el tercer lugar.
¿A qué hora juega Perú vs Brasil?
- Perú: 6.00 p. m.
- Chile: 7.00 p. m.
- Colombia: 6.00 p. m.
- Ecuador: 6.00 p. m.
- Argentina: 8.00 p. m.
¿Dónde ver Perú vs. Brasil EN VIVO por la Copa Sudamericana de Vóley?
La transmisión de los partidos de la selección peruana estará a cargo de Latina Televisión, señal que cuenta con los derechos de TV del torneo en territorio nacional. Además, el encuentro estará disponible vía streaming mediante la plataforma digital de Latina.
Convocadas de la selección peruana de vóley
- Yadhira Anchante
- Jade Cuya
- Rachell Hidalgo
- Andrea Villegas
- Diana de la Peña
- Coraima Gómez
- Anghela Barboza
- Kiara Montes
- Brena Lobatón
- Karla Ortíz
- Sandra Ostos
- Antuanette Arteaga
- Alondra Alarcón
- Daniela Muñoz
- DT: Antonio Rizola.
¡Vamos al Circo!
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