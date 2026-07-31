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Xabi Alonso y su fuerte postura sobre el plan de la FIFA y Gianni Infantino: "Espero que..."
Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, se pronunció sobre el plan de Gianni Infantino de privatizar la gestión del Mundial 2030 y todos los torneos de la FIFA.
Xabi Alonso, director técnico del Chelsea, se sumó al gran debate generado a raíz del polémico plan de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien planteó privatizar la gestión del próximo Mundial 2030 y de todos los torneos organizados por el ente, al vender participaciones a inversionistas privados. Al respecto, el español expresó una contundente postura en contra de dicha propuesta.
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Xabi Alonso rechaza el plan de la FIFA
En conferencia de prensa, el campeón del Mundo con España en Sudáfrica 2010 se mostró en contra de que la FIFA opte por abrirse al capital privado y señaló que espera un rechazo rotundo por parte de las confederaciones para que el plan en cuestión no reciba luz verde.
"Espero que no suceda. El fútbol debería pertenecer al público y no quedar bajo el control de intereses privados y creo que la forma en que lo amamos (el fútbol) es así. Vimos una gran copa del Mundo y algunas cosas deberían seguir igual. Es bueno defender los intereses de toda la gente. Ojalá no suceda y podamos mantener el juego tan atractivo y auténtico como nos gusta. Es por eso que crea esta emoción, esta pasión", dijo.
¿En qué consiste el proyecto de la FIFA y Gianni Infantino?
La propuesta de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, consiste en crear la FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa encargada de comercializar los derechos de competiciones organizadas por FIFA, vendiendo participaciones minoritarias a inversores privados. Ello abarca los derechos de transmisión, patrocinio, venta de entradas y licencias.
De momento, entidades como la UEFA, CONCACAF y la Confederación Asiática (AFC) ya expresaron su rechazo a la iniciativa y, en el caso de la UEFA, advirtió que sus selecciones no jugarían el Mundial 2030 en caso de que se apruebe el referido plan.
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