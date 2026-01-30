- Hoy:
ALERTA contribuyentes en EE.UU.: así puedes calcular cuándo recibirás tu reembolso del IRS
Aprende a estimar cuándo el IRS enviará tu reembolso de impuestos y qué factores pueden acelerar o retrasar el depósito.
La temporada de impuestos en Estados Unidos llega con la misma pregunta cada año: ¿Cuánto tardará el IRS en devolver mi dinero? Ya sea que uses Bank of America, Wells Fargo, Chase o una tarjeta prepago, la incertidumbre es constante. Desde contribuyentes primerizos hasta quienes declaran con ITIN o como residentes permanentes, planificar los pagos, remesas o gastos depende de conocer cuándo llegará el dinero.
En 2026, se esperan más de 160 millones de declaraciones, y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) sigue siendo el centro de la atención, sobre todo en comunidades hispanas de California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois y Nevada. Aquí te explicamos de manera clara cómo calcular el plazo aproximado de tu reembolso y qué factores pueden influir en el tiempo de entrega.
Conoce el estado de tu reembolso desde la web oficial del IRS y evita sorpresas.
Factores que influyen en el tiempo de tu reembolso
Método de presentación: El primer indicador del tiempo de espera es cómo y cuándo envías tu declaración. La vía más rápida sigue siendo la declaración electrónica con depósito directo, que suele procesarse en menos de 21 días.
- Declaración electrónica + depósito directo: Hasta 21 días en la mayoría de los casos.
- Declaración electrónica + cheque en papel: Alrededor de 3 a 4 semanas, dependiendo del correo y del proceso de eliminación gradual de cheques en papel.
- Declaración en papel: Se extiende a seis semanas o más, por procesamiento manual.
Reducción de personal en el IRS: En 2025, la agencia pasó de 102,000 a 74,000 empleados, una disminución que puede afectar atención y procesamiento de declaraciones complejas, aunque la mayoría de los reembolsos simples aún se emiten dentro de los plazos habituales.
Créditos reembolsables: Si reclamas el EITC o el ACTC, los depósitos pueden retrasarse hasta mediados o finales de febrero.
Seguimiento paso a paso: Usa la herramienta oficial “¿Dónde está mi reembolso?” (Where’s My Refund?) en IRS.gov o la app IRS2Go para conocer el estado de tu devolución y estimar la fecha de depósito, usando solo tu SSN o ITIN, estado civil y monto exacto.
Consejo clave: No planifiques gastos grandes contando con la fecha exacta del depósito. Aunque la mayoría de los reembolsos llega en los tiempos estimados, siempre existe margen de ajustes por verificaciones, retenciones o revisiones adicionales.
