Roberto Mosquera tuvo tenso cruce con periodista tras derrota de Sporting Cristal: "Ese es tu..."

Roberto Mosquera habló tras la derrota de Sporting Cristal por 2-1 en su visita a FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. El estratega compareció ante los medios para dar su análisis sobre el encuentro en Arequipa y protagonizó un tenso momento con uno de los periodistas durante la conferencia.

¿Qué ocurrió entre Roberto Mosquera y un periodista?

Durante el diálogo con la prensa, uno de los periodistas le consultó sobre el nivel actual de Irven Ávila, quien ingresó en el segundo tiempo. Mosquera, sin perder la compostura pero muy firme en su postura, respondió al comunicador y defendió al 'cholito' de las críticas. Además, le recordó que anotó el gol del descuento ante el conjunto 'dominó'.

“Ese es tu punto de vista periodístico y yo soy entrenador. No soy mejor que tú ni pienso mejor que tú. Lo que sí sé es que estoy a más de 70 pulsaciones por minuto y tengo que pensar rápido. Yo creo que hice lo que tenía que hacer. Ávila ha hecho un gol y tú no lo estás tomando en cuenta, estás tomando en cuenta un cambio que a ti no te pareció, a mí sí me pareció porque no solo hizo el gol, sino con Hernán (Barcos) tuvimos más fuerza adelante”, señaló.

De esta forma, Roberto Mosquera, quien ya lleva más de 200 partidos dirigidos con los bajopontinos, respaldó la continuidad de Irven Ávila en Sporting Cristal y pidió respeto a su experiencia y aporte, así como a los replanteos que realiza ante resultados adversos.

Próximo partido de Sporting Cristal

Los rimenses viajarán a Brasil para enfrentar a RB Bragantino este viernes 31 de julio por el partido de vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana a las 7:30 p.m. (hora peruana). Respecto a la Liga 1, recibirán a Juan Pablo II College en el Alberto Gallardo el próximo domingo 2 de agosto, por la fecha 3 del Torneo Clausura.