Roberto Mosquera enfático tras la derrota de Sporting Cristal ante Melgar: "Hay un desgaste..."

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, se pronunció tras la derrota del cuadro celeste por 1-2 en su visita a Melgar de Arequipa por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El estratega peruano dio su análisis del encuentro en el Estadio Monumental de la UNSA y destacó la superioridad del rival; sin embargo, también expresó su malestar por algunos temas con respecto al calendario de partidos.

¿Qué dijo Roberto Mosquera tras el partido entre Cristal vs Melgar?

Tras la derrota en Arequipa, el estratega de setenta años compareció ante los medios y señaló que la superioridad de los rojinegros se vio reflejada en el resultado final del encuentro, no obstante, dejó entrever que la seguidilla de partidos que vienen afrontando habría mermado el rendimiento de sus dirigidos. Pese a ello, reconoció que el 'Dominó' fue un justo ganador.

“Un partido durísimo y creo que todos lo han visto, hicimos un gran partido con un equipo Bragantino, que es un difícil rival y obviamente que hay un desgaste. Físicamente estamos bien pero jugar cada tres días no es fácil y en altura. No estoy disculpándome de nada porque ya dije que nos superó Melgar por el tiempo que tienen trabajando juntos y espero que podamos llegar a la parte física en la cual podamos jugar cada tres días”, dijo.

Cristal perdió por 1-2 ante Melgar.

Sporting Cristal cayó en Arequipa

Los bajopontinos perdieron por 2-1 ante los dirigidos por Miguel Rondelli. El marcador se abrió a los 27 minutos tras un excelente tiro libre ejecutado por Nicolás Quagliata, imposible de atajar para el portero Enríquez. Jhonny Vidales aumentaría la ventaja para Melgar a los 61’ de penal tras una previa falta de Cristiano Da Silva contra Matías Lazo. El descuento de Cristal llegó a los 75 minutos de los pies de Irven Ávila, quien aprovechó un excelente pase filtrado de Maxloren Castro. No obstante, el marcador no se movería más.

Próximos partidos de Sporting Cristal

Tras esta derrota, Sporting Cristal viajará a Brasil para enfrentar a RB Bragantino el 29 de julio por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Cuatro días después, los cerveceros recibirán en el Alberto Gallardo a Juan Pablo II College por la fecha 3 del Torneo Clausura.