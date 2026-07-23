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Nicolás Díaz en Alianza Lima: las pruebas que debe superar para debutar ante Comerciantes Unidos

El defensor chileno es evaluado por el cuerpo técnico de Pablo Guede y podría entrar en convocatoria para el duelo en Cutervo.

Manuel Menéndez
Nicolás Díaz podría debutar este fin de semana.
Nicolás Díaz podría debutar este fin de semana. | Foto: Alianza Lima
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El nuevo refuerzo de Alianza Lima, Nicolás Díaz, ya está a disposición del cuerpo técnico de Pablo Guede y atraviesa una etapa clave antes de estrenarse con la camiseta blanquiazul: demostrar que se encuentra en óptimas condiciones físicas para competir en el Torneo Clausura.

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El defensor chileno es evaluado por el cuerpo técnico íntimo, que viene realizando un seguimiento con mediciones de GPS para conocer su rendimiento y respuesta física tras su llegada al plantel. La intención es determinar si puede ser considerado para la convocatoria del duelo ante Comerciantes Unidos en Cutervo, por la segunda fecha del campeonato.

Si supera las pruebas, Díaz se incorporará de lleno a los trabajos tácticos y deberá adaptarse al sistema de juego que plantea Guede. El entrenador argentino suele apostar por una línea de tres cuando juega como visitante, esquema donde el chileno puede ser una alternativa importante.

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Mateo Antoni, Renzo Garcés y Gianfranco Chávez son las principales opciones en defensa, pero la polifuncionalidad de Díaz le permite actuar como zaguero por izquierda, lateral e incluso volante interior. Su rápida adaptación podría abrirle la puerta para sumar sus primeros minutos y convertirse en una pieza clave en la lucha por el título.

Manuel Menéndez
AUTOR: Manuel Menéndez

Egresado en Ciencias de la Comunicación, Redactor Web y de la edición impresa del Diario Libero, con más de 15 años en periodismo deportivo. Antes en Televisa México, Todo Sport y El Bocón.

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