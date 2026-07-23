- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs O'Higgins
- Bolívar vs Gremio
- Perú vs Brasil
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes vóley
Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 23 de julio de 2026, EN VIVO: últimos resultados y números ganadores del sorteo en Colombia
Descubre los resultados actualizados del Sinuano en sus modalidades Día y Noche, y verifica si tu jugada fue seleccionada como una de las ganadoras.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?
El sorteo del Sinuano Día correspondiente a hoy, jueves 23 de julio de 2026, está programado para efectuarse desde las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Los jugadores aún pueden adquirir su boleto y participar en este esperado sorteo de la lotería colombiana.
¿Cómo jugó Sinuano Noche?
Estos fueron los números ganadores del sorteo Sinuano Noche de ayer, miércoles 22 de julio de 2026: 8 - 7 - 8 - 2 | La Quinta: 5.
El Sinuano continúa generando expectativa entre miles de apostadores en Colombia este jueves 23 de julio de 2026. La lotería mantiene sus sorteos diarios en dos horarios, denominados Sinuano Día y Sinuano Noche, donde los participantes permanecen atentos para conocer los números favorecidos y revisar los resultados de cada jornada.
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del miércoles 22 de julio de 2026: revisa los resultados y números ganadores del último sorteo
Sinuano Día y Noche del 23 de julio de 2026: conoce EN VIVO los últimos resultados y números ganadores
¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?
El sorteo del Sinuano Día correspondiente a hoy, jueves 23 de julio de 2026, está programado para efectuarse desde las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Los jugadores aún pueden adquirir su boleto y participar en este esperado sorteo de la lotería colombiana.
¿Cómo jugó Sinuano Noche?
Estos fueron los números ganadores del sorteo Sinuano Noche de ayer, miércoles 22 de julio de 2026: 8 - 7 - 8 - 2 | La Quinta: 5.
Bienvenidos
Consulta los resultados oficiales del sorteo Sinuano Día y Sinuano Noche de este jueves 23 de julio de 2026 en Colombia. Encuentra los números ganadores, conoce los horarios de cada sorteo y verifica rápidamente si tu boleto fue premiado.
¿A qué hora juegan Sinuano Día y Noche hoy?
El Sinuano realiza sorteos todos los días de la semana en dos emisiones principales: Sinuano Día y Sinuano Noche.
- El sorteo diurno está programado habitualmente para las 2:30 p. m., mientras que la edición nocturna se lleva a cabo aproximadamente a las 10:30 p. m.
- En domingos o días festivos, el horario del sorteo nocturno puede cambiar y adelantarse a las 8:30 p. m. Estos horarios también sirven como referencia para los jugadores en Colombia.
Resultados del Sinuano Día y Noche de hoy, 23 de julio de 2026
Los resultados oficiales del Sinuano se actualizan después de cada sorteo. Los jugadores pueden consultar los números ganadores de las modalidades Día y Noche una vez finalizada cada emisión.
- Sinuano Día de hoy: pendiente de resultados oficiales.
- Sinuano Noche de hoy: pendiente de resultados oficiales.
La recomendación para los participantes es verificar siempre los números publicados tras la transmisión oficial del sorteo y confirmar la modalidad en la que realizaron su apuesta.
¿Cómo funciona el Sinuano Día y cuáles son sus modalidades?
El Sinuano Día ofrece diferentes formas de participación para quienes buscan acertar los números sorteados. Cada modalidad tiene reglas específicas y distintas posibilidades de premio según la cantidad de cifras acertadas. Entre las opciones disponibles se encuentran:
- 4 cifras directo (superpleno): el jugador gana al acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que aparecen en el resultado.
- 4 cifras combinado: permite obtener premio cuando las cuatro cifras coinciden, aunque estén en una posición diferente.
- 3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.
- 3 cifras combinado: premia cuando las tres últimas cifras coinciden sin importar el orden.
- 2 cifras o "pata": se obtiene un premio al acertar las dos últimas cifras del resultado.
- 1 cifra o "uña": corresponde al acierto de la última cifra sorteada.
- Quinta balota: modalidad incorporada en 2025 que entrega premios adicionales cuando el participante acierta esta cifra extra.
¿Dónde consultar los números ganadores del Sinuano en Colombia?
Los resultados del Sinuano Día y Sinuano Noche pueden consultarse después de cada emisión a través de los canales oficiales de información de la lotería y las plataformas autorizadas de resultados. Los jugadores suelen revisar estos datos para confirmar sus apuestas y conocer si fueron ganadores en alguna de las modalidades disponibles. La actualización de los números depende de la realización de cada sorteo programado durante el día.
- 1
Celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú HOY, 23 de julio: FRASES de orgullo y patriotismo para dedicar a los aviadores
- 2
Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 23 de julio de 2026, EN VIVO: últimos resultados y números ganadores del sorteo en Colombia
- 3
¿Cómo se llama la flor roja que de niños 'comíamos' por su dulce sabor?
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50