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Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 23 de julio de 2026, EN VIVO: últimos resultados y números ganadores del sorteo en Colombia

Descubre los resultados actualizados del Sinuano en sus modalidades Día y Noche, y verifica si tu jugada fue seleccionada como una de las ganadoras.

María Zapata
Verifica los números ganadores del Sinuano Día y Noche y confirma si tu apuesta resultó premiada.
Verifica los números ganadores del Sinuano Día y Noche y confirma si tu apuesta resultó premiada. | Google Gemini

MOMENTOS DESTACADOS

10:53

¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?

El sorteo del Sinuano Día correspondiente a hoy, jueves 23 de julio de 2026, está programado para efectuarse desde las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Los jugadores aún pueden adquirir su boleto y participar en este esperado sorteo de la lotería colombiana.

09:47

¿Cómo jugó Sinuano Noche?

Estos fueron los números ganadores del sorteo Sinuano Noche de ayer, miércoles 22 de julio de 2026: 8 - 7 - 8 - 2 | La Quinta: 5.

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El Sinuano continúa generando expectativa entre miles de apostadores en Colombia este jueves 23 de julio de 2026. La lotería mantiene sus sorteos diarios en dos horarios, denominados Sinuano Día y Sinuano Noche, donde los participantes permanecen atentos para conocer los números favorecidos y revisar los resultados de cada jornada.

Consulta los resultados de los sorteos Sinuano Día y Sinuano Noche.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del miércoles 22 de julio de 2026: revisa los resultados y números ganadores del último sorteo

Sinuano Día y Noche del 23 de julio de 2026: conoce EN VIVO los últimos resultados y números ganadores

10:53
23/7/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?

El sorteo del Sinuano Día correspondiente a hoy, jueves 23 de julio de 2026, está programado para efectuarse desde las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Los jugadores aún pueden adquirir su boleto y participar en este esperado sorteo de la lotería colombiana.

09:47
23/7/2026

¿Cómo jugó Sinuano Noche?

Estos fueron los números ganadores del sorteo Sinuano Noche de ayer, miércoles 22 de julio de 2026: 8 - 7 - 8 - 2 | La Quinta: 5.

09:40
23/7/2026

Bienvenidos

Consulta los resultados oficiales del sorteo Sinuano Día y Sinuano Noche de este jueves 23 de julio de 2026 en Colombia. Encuentra los números ganadores, conoce los horarios de cada sorteo y verifica rápidamente si tu boleto fue premiado.

¿A qué hora juegan Sinuano Día y Noche hoy?

El Sinuano realiza sorteos todos los días de la semana en dos emisiones principales: Sinuano Día y Sinuano Noche.

  • El sorteo diurno está programado habitualmente para las 2:30 p. m., mientras que la edición nocturna se lleva a cabo aproximadamente a las 10:30 p. m.
  • En domingos o días festivos, el horario del sorteo nocturno puede cambiar y adelantarse a las 8:30 p. m. Estos horarios también sirven como referencia para los jugadores en Colombia.

Resultados del Sinuano Día y Noche de hoy, 23 de julio de 2026

Los resultados oficiales del Sinuano se actualizan después de cada sorteo. Los jugadores pueden consultar los números ganadores de las modalidades Día y Noche una vez finalizada cada emisión.

  • Sinuano Día de hoy: pendiente de resultados oficiales.
  • Sinuano Noche de hoy: pendiente de resultados oficiales.

La recomendación para los participantes es verificar siempre los números publicados tras la transmisión oficial del sorteo y confirmar la modalidad en la que realizaron su apuesta.

¿Cómo funciona el Sinuano Día y cuáles son sus modalidades?

El Sinuano Día ofrece diferentes formas de participación para quienes buscan acertar los números sorteados. Cada modalidad tiene reglas específicas y distintas posibilidades de premio según la cantidad de cifras acertadas. Entre las opciones disponibles se encuentran:

  • 4 cifras directo (superpleno): el jugador gana al acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que aparecen en el resultado.
  • 4 cifras combinado: permite obtener premio cuando las cuatro cifras coinciden, aunque estén en una posición diferente.
  • 3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.
  • 3 cifras combinado: premia cuando las tres últimas cifras coinciden sin importar el orden.
  • 2 cifras o "pata": se obtiene un premio al acertar las dos últimas cifras del resultado.
  • 1 cifra o "uña": corresponde al acierto de la última cifra sorteada.
  • Quinta balota: modalidad incorporada en 2025 que entrega premios adicionales cuando el participante acierta esta cifra extra.

¿Dónde consultar los números ganadores del Sinuano en Colombia?

Los resultados del Sinuano Día y Sinuano Noche pueden consultarse después de cada emisión a través de los canales oficiales de información de la lotería y las plataformas autorizadas de resultados. Los jugadores suelen revisar estos datos para confirmar sus apuestas y conocer si fueron ganadores en alguna de las modalidades disponibles. La actualización de los números depende de la realización de cada sorteo programado durante el día.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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