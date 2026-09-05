Este sábado 5 de septiembre se enfrentaron Al-Ittihad y Al Nassr. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga Árabe, terminó con triunfo por 2-1 y tuvo un peculiar momento protagonizado por Cristiano Ronaldo y su compañero en la selección portuguesa, quien actualmente milita en el equipo rival, Danilo Pereira.

Cristiano Ronaldo protagoniza insólito momento con Danilo Pereira durante partido de Al Nassr

Durante el compromiso, se pudo observar a CR7 detrás de su compañero, quien tenía un papel que le había entregado su entrenador con algunas instrucciones para seguir durante el encuentro. En ese momento, Ronaldo aprovechó un descuido de Pereira para leer el contenido del papel, sorprendiendo incluso al propio jugador.

Lejos de molestarse o recriminarle algo, Pereira optó por reírse, provocando también las risas del 'Comandante'. La curiosa escena se convirtió en una de las imágenes más llamativas del encuentro.

Momento donde Danilo Pereira y Cristiano Ronaldo se ríen

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo supera los 977 goles oficiales en su carrera profesional, sumando sus anotaciones con clubes y la selección portuguesa. El 'Comandante' continúa ampliando esta cifra y se mantiene como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.

¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

Al Nassr volverá a la acción este miércoles 9 de septiembre, cuando visite a Abha por la sexta jornada de la Saudi Professional League. El encuentro está programado para las 1.00 p. m. (hora peruana) y marcará una nueva oportunidad para que el equipo de Cristiano Ronaldo siga sumando en el campeonato.