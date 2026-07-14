ALERTA por influenza aviar en el Perú: ¿se puede consumir pollo y huevos ante emergencia sanitaria?

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) declaró estado de emergencia sanitaria en el país tras identificar casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en los distritos de Carabayllo y Cañete, en Lima. Esta medida generó alerta, ya que el pollo es un producto básico en la alimentación de miles de familias peruanas. ¿Es seguro consumir productos avícolas y huevos? Te contamos lo que mencionaron las autoridades.

¿Es seguro comer pollo y huevos por emergencia sanitaria?

Mario Bonifaz, director general de Sanidad Animal del SENASA, declaró para RPP que es saludable consumir pollo y huevos, destacando que la carne debe ser cocida correctamente. Asimismo, señaló que los casos aislados se encontraron en gallos de peleas, más no en productos de consumo.

"Se descarta que haya un tipo de transmisión a través de carnes, huevos. Considerando además la cocción que estos productos que son sometidos durante el proceso de preparación. El virus es bastante débil, sensible al proceso de cocción, por lo tanto no hay ningún tipo de riesgo", informó.

SENASA inforó que el abastecimiento de carne de pollo y huevos está garantizado.

Por otro lado, el personal del Senasa viene desarrollando diversas acciones sanitarias como parte de las medidas para contener el brote. Entre ellas figuran la investigación epidemiológica para determinar el origen de la infección, el seguimiento de posibles contactos, la limpieza y desinfección de las instalaciones, así como el sacrificio sanitario de aves dentro de las medidas de cuarentena.

¿Cómo se contagia la gripe aviar?

La gripe aviar o influenza aviar se transmite principalmente entre aves mediante el contacto directo con animales infectados o con sus secreciones, como saliva, mucosidad y heces. El virus también puede propagarse a través de superficies, agua, alimentos, equipos o ropa contaminados, lo que facilita su dispersión entre granjas y aves silvestres. Las aves migratorias pueden desempeñar un papel importante en la expansión del virus hacia nuevas zonas.

En los seres humanos, los casos son poco frecuentes y suelen producirse tras un contacto cercano, prolongado y sin protección con aves infectadas o con ambientes contaminados. Hasta el momento, no existe evidencia de que el consumo de carne de pollo o huevos correctamente cocidos represente un riesgo de contagio. Como medida preventiva, las autoridades recomiendan evitar manipular aves enfermas o muertas, mantener una adecuada higiene de manos y notificar cualquier sospecha de brote a las autoridades sanitarias.