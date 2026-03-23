Alerta epidemiológica en Perú por leptospirosis: síntomas de la enfermedad infecciosa que va en aumento

La infección por leptospirosis sigue causando preocupación en el Perú, pues cada vez se reportan más casos. Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) ha decidido activar una alerta epidemiológica para advertir a los ciudadanos sobre el peligro que pueden ocasionar los contagios.

Las regiones declaradas en emergencia por la enfermedad, son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Infección por leptospirosis sigue incrementando en casos / FOTO: Difusión

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades emitió la Alerta Epidemiológica AE–CDC-N°004-2026 generó la disposición para fomentar la detección, tratamiento de casos y respuesta sanitaria en todos los establecimientos públicos y privados.

El incremento del riesgo por leptospirosis asociados a lluvias intensas en diferentes regiones del territorio, hace un llamado a la población a adoptar medidas de prevención, especialmente en zonas expuestas.

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre

Dolor muscular intenso principalmente en la espalda baja y piernas

Dolor de cabeza

Náuseas, vómitos y diarrea

Ojos rojos

¿Cómo se transmite la leptospirosis?

Los animales infectados alojan la bacteria en sus riñones.

La bacteria sale al ambiente a través de la orina del animal.

La orina contamina el agua de lluvia, el suelo húmedo, el lodo o los alimentos.

La bacteria entra por heridas en la piel, ojos, nariz o boca al tener contacto con agua estancada o lodo tras inundaciones.

Viaja por la sangre hacia el hígado y los riñones, iniciando los síntomas.

Por el momento, se han reportado 1,045 casos distribuidos en 23 departamentos y la provincia constitucional del Callao, lo que confirma una dispersión geográfica sin precedentes en el inicio del 2026.

Tumbes ya registra dos fallecidos por leptospirosis. Además, existen 55 casos confirmados y 43 permanecen como probables a la espera de los resultados de laboratorio, de acuerdo a datos de la Epidemiología de la Dirección Regional de Salud (Diresa).