Paolo Guerrero rotundo contra el árbitro del Alianza Lima vs Alianza Atlético: "A mí..."

Paolo Guerrero no ocultó su molestia con el arbitraje de Michael Espinoza tras la victoria de Alianza Lima sobre Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026. El delantero blanquiazul aseguró que algunas decisiones del juez terminaron desconcentrando al equipo durante varios pasajes del encuentro y reconoció que las amonestaciones influyeron en el desarrollo del partido.

Paolo Guerrero comentó sobre el árbitro del Alianza Lima vs Alianza Atlético

Guerrero explicó que tanto él como otros compañeros perdieron momentáneamente el enfoque debido a los cobros arbitrales. "A veces por cuestiones 'X' uno reacciona, se desconcentra y eso hace que perdamos el foco. Hablo de las situaciones que tuvimos con el árbitro: a mí y a algunos compañeros nos sacaron amarilla y creo que eso nos sacó un poco del partido. Pero hay que enfocarnos más. Me quedo con lo positivo, que fue que el grupo mantuvo la calma", declaró el 'Depredador'.

Alianza Lima venció 2-0 a Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

Más allá de sus cuestionamientos al arbitraje, el capitán blanquiazul destacó el rendimiento colectivo de Alianza Lima y consideró que el equipo fue superior durante gran parte del compromiso disputado en Matute. El atacante resaltó la intensidad mostrada en el arranque del partido y lamentó el gol recibido antes del descanso, señalando que pudo evitarse con mayor concentración.

Paolo Guerrero se rindió en elogios ante el plantel de Alianza Lima por victoria ante Alianza Atlético

Finalmente, el goleador blanquiazul valoró la reacción del equipo en la segunda mitad, donde recuperó el control del encuentro y terminó asegurando los tres puntos. Para Guerrero, Alianza Lima mostró personalidad para sobreponerse a las adversidades y generar suficientes ocasiones como para conseguir un marcador aún más amplio.

"Considero que mantuvimos la regularidad a lo largo del partido. Fuimos muy intensos; creo que los primeros 20-25 minutos fueron muy intensos, hicimos el primer gol y tuvimos esa ventaja. Lástima que nos hicieron un gol ya para terminar el primer tiempo, que no debió llegar en realidad si hubiésemos estado un poco más concentrados. La idea era esa: no recibir goles. Pero bueno, en el segundo tiempo salimos muy enfocados, con mucha concentración, y creo que pudimos hacer los dos goles y más", finalizó.