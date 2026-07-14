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Alianza Lima venció 2-1 a importante rival y se ilusiona con el título de la Liga

¡Alegría en La Victoria! Alianza Lima logró mostrar un gran nivel en el campo, se impuso por 2-1 ante uno de los rivales más complicados y se ilusiona con ganar el título.

Angel Curo
Alianza Lima venció 2-1 a importante rival y se ilusiona con el título de la Liga
Alianza Lima venció 2-1 a importante rival y se ilusiona con el título de la Liga | Composición: Líbero
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Alianza Lima mantiene la mira en conseguir la mayor cantidad de triunfos posibles que le permitan encaminarse hacia el objetivo de ser campeón nacional. En ese contexto, los hinchas tuvieron grandes motivos para celebrar después de que el equipo lograra una importante victoria ante un complicado adversario en el torneo.

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Esta vez, el conjunto blanquiazul recibió elogios tras imponerse ante su rival. Sin embargo, no fue el plantel dirigido por el DT Pablo Guede, sino sus divisiones menores, que vencieron por 2-1 a Deportivo Coopsol en el Grupo B de la Liga 3.

El duelo correspondió a la fecha 6 de la fase regional, etapa en la que Alianza Lima viene destacando y se mantiene en el liderato de la tabla de posiciones. La escuadra victoriana alineó a jugadores destacados como Adriano Neciosup, Marcelo Matzuda, Jhoao Velásquez y Thiago Bocanegra.

Alianza Lima

Alianza Lima venció 2-1 a Deportivo Coopsol en la Liga 3

Precisamente, Matzuda fue el encargado de anotar el primer gol de Alianza Lima en el partido. El volante apareció en el centro del área para conectar un gran cabezazo que dejó al portero sin respuesta. Así, ambas escuadras se fueron al descanso igualadas en el marcador.

Ya en el segundo tiempo, el equipo comandado por el DT Víctor Reyes logró mostrar un gran nivel y fue Thiago Bocanegra quien se encargó de ampliar el marcador tras un cabezazo cruzado. Sin embargo, el partido no terminaría sin que el portero Fabricio Mesías se luciera al atajar un tiro penal.

Así marcha la pelea por el liderato de la tabla de posiciones del Grupo B de la Liga 3

Cabe señalar que Alianza Lima comparte grupo con Sporting Cristal, Universitario y Sport Boys, que han quedado relegados en la tabla, con una diferencia de varios puntos respecto de los íntimos.

Grupo BPJDGPuntos
1. Alianza Lima6+714
2. Juventud Huracán6-510
3. Universitario6+510
4. Unión Huaral6-110
5. Pacífico FC6+39
6. Sporting Cristal6+28
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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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