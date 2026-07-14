Prensa colombiana destacó a tres jugadores de Alianza pese derrota ante Deportivo Cali: "Positivo"

Alianza Lima cumplió con su amistoso ante Deportivo Cali. Los blanquiazules no pudieron y terminaron cayendo 2-0, un resultado que preocupó a los hinchas antes del inicio del Torneo Clausura, donde tienen la obligación de coronarse para conseguir el título de la Liga 1 2026. Sin embargo, la prensa colombiana sorprendió al elogiar a tres jugadores de los íntimos.

Prensa colombiana destacó a tres jugadores de Alianza pese derrota ante Deportivo Cali

El cuadro comandado por Pablo Guede no tuvo su mejor tarde en Matute y obtuvo un mal resultado que generó molestia entre los hinchas, que esperan siempre triunfos. No obstante, el medio 'ESPN de Colombia' impactó al destacar a tres jugadores de Alianza Lima.

Durante su crónica del amistoso, el portal colombiano destacó a los atacantes de la escuadra victoriana y los señaló como el aspecto más positivo del partido. Entre ellos se encuentran Eryc Castillo, Jairo Vélez y Federico Girotti.

ESPN de Colombia elogió a tres jugadores de Alianza Lima

“El partido de Eryc Castillo y Jairo Vélez, como suele suceder, fue bastante positivo. Federico Girotti incluso tuvo varias chances de cara al arco, estrellando una de estas en el travesaño”, señaló el medio internacional en su publicación.

De hecho, remarcaron que el atacante argentino tuvo varias oportunidades de abrir el marcador, entre ellas un disparo que terminó estrellándose en el travesaño y que puso en riesgo el arco de Deportivo Cali.

Federico Girotti sigue en buen estado de forma

Federico Girotti terminó el Torneo Apertura con varios minutos y goles para Alianza Lima. El parón por el Mundial 2026 no ha afectado su rendimiento y sigue siendo uno de los jugadores más importantes del plantel, además de mostrar una gran motivación.