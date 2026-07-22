- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs Bragantino
- Cienciano vs Lanús
- Perú vs Chile
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes vóley
Ex River Plate rompe el mercado y ficha por club de la Liga 1 2026: "Liderazgo..."
El mercado de pases de la Liga 1 2026 sigue moviéndose con la llegada de un ex River Plate, quien buscará convertirse en referente del equipo.
El mercado de pases continúa dando que hablar en el fútbol peruano y recientemente se ha confirmado el fichaje de un experimentado volante con pasado en River Plate, quien llega a la Liga 1 para reforzar a un equipo de provincia: estamos hablando de Aldo Quiñónez, futbolista paraguayo que jugó en River Plate de Asunción. El mediocampista ha sido oficializado como nuevo jugador de Sport Huancayo.
PUEDES VER: Alianza Lima da firme noticia sobre debut de Nicolás Díaz en la Liga 1 2026: "Ha estado..."
Sport Huancayo anuncia el fichaje de Aldo Quiñónez, ex jugador de River de Asunción
A través de sus redes sociales, el cuadro huancaíno hizo oficial la llegada de Quiñónez, quien se suma al 'Rojo Matador' procedente del Club Sportivo San Lorenzo de Paraguay, donde fue habitual titular a lo largo de la presente temporada en el fútbol paraguayo, donde registra 20 partidos jugados y una asistencia.
"¡Aldo Quiñónez es del Rojo Matador! El mediocampista guaraní se suma al equipo para aportar equilibrio, intensidad y liderazgo en cada balón disputado. Listo para dejarlo todo por esta camiseta. ¡A rugir juntos, Aldo!", se lee en la publicación de Sport Huancayo en su cuenta oficial de X, dándole así la bienvenida a su nuevo refuerzo.
Sport Huancayo fichó al mediocampista Aldo Quiñónez.
Trayectoria de Aldo Quiñónez
A lo largo de su carrera, Aldo Quiñónez pasó por diferentes clubes, tanto de Paraguay como del extranjero. A continuación, te detallamos la lista de clubes en su trayectoria.
- Sportivo Luqueño: 2015 – 2017
- Deportivo Capiatá (préstamo): 2017 – 2018
- Sportivo Luqueño: 2018 – 2020
- River Plate (Paraguay): 2020 – 2021
- The Strongest: 2021 – 2022
- Sol de América: 2022 – 2023
- Monagas SC: 2023
- Resistencia SC: 2023 – 2024
- Fernando de la Mora: 2024 – 2025
- Independiente FBC: 2025
- Sportivo San Lorenzo: 2025
¿Cuándo juega Sport Huancayo?
Tras perder en la primera fecha del Torneo Clausura 2026 ante Alianza Lima, Sport Huancayo volverá a jugar el viernes 24 de julio en condición de local frente a Atlético Grau de Piura. Los huancaínos están obligados a sumar de tres para poder alejarse de la zona de descenso.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50