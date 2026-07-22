Ex River Plate rompe el mercado y ficha por club de la Liga 1 2026: "Liderazgo..."

El mercado de pases continúa dando que hablar en el fútbol peruano y recientemente se ha confirmado el fichaje de un experimentado volante con pasado en River Plate, quien llega a la Liga 1 para reforzar a un equipo de provincia: estamos hablando de Aldo Quiñónez, futbolista paraguayo que jugó en River Plate de Asunción. El mediocampista ha sido oficializado como nuevo jugador de Sport Huancayo.

Sport Huancayo anuncia el fichaje de Aldo Quiñónez, ex jugador de River de Asunción

A través de sus redes sociales, el cuadro huancaíno hizo oficial la llegada de Quiñónez, quien se suma al 'Rojo Matador' procedente del Club Sportivo San Lorenzo de Paraguay, donde fue habitual titular a lo largo de la presente temporada en el fútbol paraguayo, donde registra 20 partidos jugados y una asistencia.

"¡Aldo Quiñónez es del Rojo Matador! El mediocampista guaraní se suma al equipo para aportar equilibrio, intensidad y liderazgo en cada balón disputado. Listo para dejarlo todo por esta camiseta. ¡A rugir juntos, Aldo!", se lee en la publicación de Sport Huancayo en su cuenta oficial de X, dándole así la bienvenida a su nuevo refuerzo.

Sport Huancayo fichó al mediocampista Aldo Quiñónez.

Trayectoria de Aldo Quiñónez

A lo largo de su carrera, Aldo Quiñónez pasó por diferentes clubes, tanto de Paraguay como del extranjero. A continuación, te detallamos la lista de clubes en su trayectoria.

Sportivo Luqueño: 2015 – 2017

Deportivo Capiatá (préstamo): 2017 – 2018

Sportivo Luqueño: 2018 – 2020

River Plate (Paraguay): 2020 – 2021

The Strongest: 2021 – 2022

Sol de América: 2022 – 2023

Monagas SC: 2023

Resistencia SC: 2023 – 2024

Fernando de la Mora: 2024 – 2025

Independiente FBC: 2025

Sportivo San Lorenzo: 2025

¿Cuándo juega Sport Huancayo?

Tras perder en la primera fecha del Torneo Clausura 2026 ante Alianza Lima, Sport Huancayo volverá a jugar el viernes 24 de julio en condición de local frente a Atlético Grau de Piura. Los huancaínos están obligados a sumar de tres para poder alejarse de la zona de descenso.