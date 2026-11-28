El concierto gratuito por el Día Mundial de la Respuesta al Sida cambió de escenario. AHF Perú informó que la actividad, inicialmente programada en la explanada de la playa Agua Dulce, se desarrollará finalmente en el Parque Fátima, ubicado en Chorrillos, debido a la alerta por oleajes anómalos de moderados a fuertes en el litoral peruano.

La decisión fue adoptada siguiendo las recomendaciones de la Municipalidad de Chorrillos y la Marina de Guerra del Perú, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes. Sin embargo, la organización confirmó que la fecha, el horario y la programación artística se mantienen sin modificaciones.

¿Dónde se realizará el concierto gratuito del domingo 29 de noviembre?

La nueva sede será el Parque Fátima, ubicado en la avenida Defensores del Morro, cuadra 8 de la avenida Huaylas, en Chorrillos. De esta manera, el público podrá disfrutar de la jornada musical y las actividades de prevención en un espacio distinto al inicialmente anunciado.

El gerente de programas país de AHF Perú, el Dr. José Luis Sebastián, explicó que el cambio responde a una decisión preventiva para proteger a los asistentes. Asimismo, aseguró que se conservarán las presentaciones musicales y la feria de salud gratuita.

Por su parte, Ernesto Pimentel, representante de la Fundación Dignidad, confirmó que los artistas invitados mantienen su participación en esta celebración.

Concierto por el Día Mundial de la Respuesta al Sida cambia de sede.

¿A qué hora empieza el concierto por el Día Mundial de la Respuesta al Sida?

La jornada se realizará este domingo 29 de noviembre, con ingreso completamente gratuito. La programación contempla dos actividades principales:

12:00 p. m.: apertura de la feria de salud gratuita.

apertura de la feria de salud gratuita. 1:00 p. m.: inicio del programa artístico y musical.

Los asistentes podrán acercarse desde el mediodía para acceder a los servicios de orientación y prevención antes de disfrutar de los espectáculos.

¿Qué artistas se presentarán en el concierto de Chorrillos?

La organización confirmó la participación de reconocidos exponentes de la música peruana y artistas invitados. La cartelera incluye a:

Papillón.

Milena Warthon.

Son Tentación.

Ernesto Pimentel.

Marisol y La Magia del Norte.

Deyvis Orosco y su Grupo Néctar.

Orquesta Candela de Víctor Yaipén.

Eva Ayllón.

Todos los artistas mantienen su participación pese al cambio de ubicación, por lo que el público podrá disfrutar de la misma programación anunciada inicialmente.

¿Qué servicios gratuitos ofrecerá la feria de salud?

Además de los espectáculos musicales, la jornada contará con una feria de salud orientada a promover la prevención y el cuidado de las personas frente al VIH.

Entre los servicios y actividades programados se encuentran:

Pruebas gratuitas de VIH.

Orientación sobre prevención y diagnóstico oportuno.

Información para promover el acceso al tratamiento.

Actividades de sensibilización sobre la respuesta al VIH y el sida.

La iniciativa busca acercar información y servicios de salud a la ciudadanía, además de fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de realizarse pruebas y acceder oportunamente a la atención correspondiente.