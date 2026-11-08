Sporting Cristal, en su visita a Tarma, perdió la chance de ser el único líder del Clausura de La Liga 1 tras empatar 1-1 con ADT. Ante esta situación y los últimos cuestionamientos sobre el resultado y las acciones del árbitro en este partido clave, la esposa de Miguel Araujo, Jacqueline Palomino se mandó con un potente mensaje en sus redes sociales. ¿Qué dijo?

Esposa de Miguel Araujo lanza indirecta tras empate de Cristal ante ADT: "Árbitro..."

El 7 de noviembre de 2026, Sporting Cristal y ADT empataron en Tarma. El equipo de Roberto Mosquera sacaba ventaja, sin embargo, en los minutos de descuento, el cuadro rival logró el agónico 1-1. Ante ello, el árbitro enfrentó severas críticas.

Tal como se evidenció en las redes sociales, su desempeño generó reacciones y controversia, especialmente por el manejo del tiempo adicional. Incluso, miembros del cuerpo técnico de Cristal expresaron su descontento al finalizar el encuentro, cuestionando las decisiones relacionadas en los minutos finales.

Bajo este contexto, la esposa de Miguel Araujo sorprendió en las redes sociales al compartir una curiosa publicación, que muchos vincularon con el último encuentro del equipo celeste . Cabe resaltar que el deportista no formó parte de este partido por lesión.

"Árbitro CTM (Cristo Te Mira)", fue el mensaje que dejó la pareja del futbolista Araujo, quien no pudo formar parte del encuentro entre Cristal y ADT. "Faltó el comandante", "Faltó Araujo", "Se extrañó a Araujo", "Así es", fueron algunos de los comentarios de respaldo que recibió ante su post. ¿Indirecta?

¿Quién es la esposa de Miguel Araujo?

Jacqueline Palomino es la esposa del futbolista Miguel Araujo, defensor de la Selección Peruana y del club Sporting Cristal. La pareja mantiene una relación desde los 17 años, periodo que precedió al ascenso profesional de Araujo en el fútbol.

Palomino, quien es abogada de profesión, gestiona sus propios negocios familiares y también se destaca como creadora de contenido e influencer en diversas plataformas sociales, tal como expusieron medios locales.