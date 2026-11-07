Sporting Cristal y los resultados que necesita para ser campeón del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal sufrió un duro golpe tras ceder la victoria en los minutos finales ante ADT de Tarma. Los rimenses regresan a Lima con un empate por 1-1 que, si bien lo llevó al liderato, pone en riesgo sus opciones al título. Por ello, en esta nota te contamos qué resultados necesitan los cerveceros para proclamarse campeones del Torneo Clausura en la última fecha.

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para ser campeón del Torneo Clausura?

La escuadra bajopontina recibió un duro golpe en su visita a ADT de Tarma. Sporting Cristal estuvo cerca de quedarse con la victoria, pero un agónico gol de Horacio Benincasa terminó arruinando sus planes y le arrebató una oportunidad de oro.

Si bien los cerveceros son los actuales líderes del campeonato, sus perseguidores, Sport Huancayo y Universitario, están a solo una victoria de desplazarlos. Por ello, lo primordial para el equipo de Roberto Mosquera será que el ‘Rojo Matador’ no gane ante Cienciano y que los cremas tampoco venzan a Deportivo Moquegua , por la fecha 16.

Sporting Cristal empató ante ADT y puso en riesgo el título del Torneo Clausura.

Con ese escenario, Sporting Cristal volverá a depender de sí mismo para proclamarse campeón del Torneo Clausura, ya que solo necesitará una victoria ante Cienciano en la última jornada, sin tener que estar pendiente de otros resultados.

Sin embargo, un empate de Sport Huancayo y Universitario tampoco le vendría nada mal. Esto se debe a que la escuadra del Rímac tiene una importante ventaja en la diferencia de goles, por lo que incluso una igualdad podría favorecerla. No obstante, conseguir una victoria en la última jornada seguirá siendo innegociable.

Próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac. El encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre, aunque todavía falta que la Liga 1 confirme el horario. Cabe señalar que, al tratarse de un duelo que puede definir el título, se disputará en simultáneo con los partidos Sport Huancayo vs Universitario y Alianza Lima vs FC Cajamarca.