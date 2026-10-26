Jorge Luna manda PICANTE MENSAJE tras polémico fichaje de Jean Deza por Domingo Dianderas: "Creo en el talento"

Jean Deza fue considerado una promesa del fútbol peruano; sin embargo, su vida privada se vio envuelta en diversos escándalos que lo alejaron de los equipos de primera división. Tras ello, el popular comediante Jorge Luna le ha dado una nueva oportunidad profesional tras ficharlo por el club Domingo Dianderas y defenderlo públicamente en sus redes sociales. ¿Qué pasó?

Jorge Luna defiende el polémico fichaje de Jean Deza por Domingo Dianderas

Luego de conocer que el atacante peruano firmó por el cuadro de Chincha, diversos usuarios empezaron a comentar respecto a su llegada, señalando las situaciones polémicas de su pasado. En medio de ello, el conductor de 'Hablando Huevad*s' emitió un comunicado oficial.

“Pero hay algo que no voy a permitir que nadie ponga en duda: cada decisión que tomo tiene un solo propósito. SALIR CAMPEONES. No sé si lo logremos este año, no sé si demoremos tres años más. Lo que sí sé es que estamos trabajando muy duro para conseguirlo, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Creo en el talento, creo en las personas y, sobre todo, creo en la capacidad que tenemos de convencer a los jugadores de conseguir el objetivo.”, indicó Jorge Luna.

Pronunciamiento de Jorge Luna tras el fichaje de Jean Deza.

Usuarios critican polémico fichaje de Jean Deza por Domingo Dianderas

El fichaje de Jean Deza por el club Domingo Dianderas, que compite en la Copa Perú, generó diversas reacciones en redes sociales. Si bien algunos hinchas consideran que el futbolista puede aportar su talento y experiencia al equipo, otros cuestionaron su incorporación debido a las controversias que han marcado parte de su trayectoria fuera de las canchas.

Las críticas de los usuarios apuntan a que el principal desafío de Deza será demostrar compromiso y responsabilidad en esta nueva etapa de su carrera deportiva. En medio del debate, su llegada al conjunto de Domingo Dianderas vuelve a poner bajo la lupa su comportamiento fuera del campo y la oportunidad de consolidar su regreso al fútbol, mientras el equipo busca avanzar en su objetivo de destacar en la Copa Perú.