Campeón con Alianza Lima será padre nuevamente y comparte tierno video: "No ha sido fácil"

Una nueva etapa llena de emoción está por comenzar para un futbolista que supo celebrar grandes momentos con Alianza Lima. Esta vez, la alegría llega fuera de las canchas y con una noticia que ha conmovido a sus seguidores. A través de un tierno video y un mensaje cargado de sentimientos, el campeón blanquiazul anunció que volverá a convertirse en padre. ¿De quién se trata?

Campeón con Alianza Lima anuncia que será padre por tercera vez

En 2023, Alianza Lima fichó a Andrés Andrade, un colombiano que tuvo destacadas actuaciones con la camiseta blanquiazul antes de su lesión, y quien recientemente confirmó que será padre una vez más junto a su esposa Dani Sandoval. La periodista deportiva escribió emotivas palabras en medio de este anuncio.

Esposa de Pipe Andrade dedica emotivas palabras ante la llegada de su bebé.

"Llegaste en un momento en el que estaba descubriendo una nueva versión de mí. Creciendo, soñando, construyendo y disfrutando de esa mujer en la que me estaba convirtiendo. Después de tantos años, sentía que mi etapa de volver a ser mamá ya había quedado atrás. Bienvenida, nuestra niña.", publicó en su cuenta de Instagram.

Con esta publicación, la pareja da a conocer a su público sobre la llegada de su tercer hijo, quien recibirá el nombre de Aitana. Por otro lado, Dani compartió historias en sus redes sociales, donde especifica que tiene cinco meses de embarazo y que continúa con sus entrenamientos en el gimnasio.

Andrés Andrade y su esposa esperan la llegada de su tercer bebé.

Pipe Andrade salió campeón del Apertura 2023 con Alianza Lima

Andrés Andrade, conocido como el 'Rifle', se consagró campeón del Torneo Apertura 2023 con Alianza Lima durante su primera temporada en el fútbol peruano. El mediocampista colombiano llegó al cuadro blanquiazul procedente de Atlético Nacional y formó parte del plantel dirigido por Guillermo Salas que aseguró el primer lugar del campeonato tras golear por 6-1 a Deportivo Binacional el 28 de mayo de 2023, en el estadio Alejandro Villanueva.

La celebración oficial del título se realizó el 10 de junio de 2023, cuando Alianza Lima venció por 3-2 a Deportivo Garcilaso en Matute y recibió el trofeo que lo acreditó como ganador del Apertura. De esta manera, Andrade y su compatriota Pablo Sabbag celebraron su primer título en el fútbol peruano durante el semestre inicial de su etapa en el club victoriano. Sin embargo, la temporada del 'Rifle' quedó marcada por una lesión en la rodilla izquierda que requirió una intervención quirúrgica y le impidió disputar el resto de la campaña.