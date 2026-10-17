Cielo Berrios, esposa de Piero Quispe, lanza su propio negocio: vende productos por TikTok

El regreso de Piero Quispe al fútbol peruano generó expectativa entre los hinchas de Universitario, quienes esperan que el volante pueda apoyar al cuadro merengue en su lucha por el Torneo Clausura 2026. En medio de esto, el jugador nacional regresó al país al lado de su esposa, Cielo Berrios, quien recientemente sorprendió al incursionar en el mundo de los negocios.

Como se sabe, la joven peruana se ha mantenido lejos del ojo público, incluso cuando la modelo Olenka Mejía aseguró que tuvo un encuentro con el jugador crema en el hotel de aeropuerto Jorge Chávez. Sin embargo, Cielo ha sumado miles de seguidores de TikTok y actualmente le está sacando provecho.

Cielo Berrios emprende y presenta su nuevo negocio en redes sociales.

Cielo Berrios apuesta por TikTok como plataforma para promocionar y vender sus productos, mostrando una nueva faceta más allá de su vida personal y su vínculo con el deportista. Su iniciativa ha despertado el interés de los usuarios, quienes siguen de cerca esta nueva etapa de su vida.

Todas las noches, la joven realiza transmisiones en vivo mediante su cuenta oficial, donde ofrece productos como vestidos, carteras, botas y demás a un precio accesible para su público. De esta manera, TikTok se ha convertido en una vitrina para impulsar su emprendimiento, aprovechando el alcance de la plataforma para llegar a potenciales clientes.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

El próximo partido de Universitario de Deportes será este domingo 18 de octubre de 2026, cuando visite a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará en el estadio IPD Mansiche de Trujillo y será una nueva oportunidad para que el equipo crema sume puntos en la recta decisiva del campeonato.