Farfán 'manda a trabajar' a Xiomy para que le compre su regalo de cumpleaños: "No estás preparada"

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se muestran como una de las parejas más estables de la farándula nacional, pese a las diversas críticas de algunos personajes. En las recientes horas, un clip de los enamorados se volvió viral en redes sociales, luego de que el exjugador de Alianza Lima le pidiera a la popular 'Chinita' que trabajara para conseguirle su regalo de cumpleaños.

Este último domingo, la bailarina estuvo transmitiendo en vivo mediante su cuenta de TikTok, donde ofreció diversas prendas y estuvo acompañada por la 'Foquita' Farfán, quien se animó a vender e interactuar con los usuarios que se unían al enlace. En medio de esta situación, el empresario no dudó en bromearle a su novia.

"Le he mandado a vender, por que se viene mi cumpleaños y tiene que regalarme, ustedes ya saben, arriba galaxia. El 26 de octubre es mi cumpleaños", mencionó el exatacante de la selección peruana, mientras que Xiomy Kanashiro pedía a sus seguidores que "apoyen con la causa".

"Mis opciones son muy arriba, no estás preparada", agregó Jefferson Farfán, a lo que la comunicadora no dudó en responderle: “Me ha pedido un carro, le voy a dar esos Hot Wheels”. Posteriormente, continuaron interactuando con el público que se conectó al live de TikTok.

¿Cuántos años cumplirá Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán cumplirá 41 años este 26 de octubre de 2026. El exfutbolista peruano nació en 1985 y probablemente celebrará su cumpleaños rodeado de familiares, amigos y personas cercanas.