Jorge Luna se convierte en auspiciador de dos clubes de la Liga 1 2026: "Nos vamos a divertir"
El empresario y comediante Jorge Luna sorprendió a sus seguidores al revelar que es auspiciador oficial de los clubes peruanos FC Cajamarca y Cusco FC.
Jorge Luna no conforme con el éxito de su show 'Hablando Huevad*s', ahora, a través de su emprendimiento digital "No Hay Sin Suerte", se ha convertido en auspiciador de los clubes de la Liga 1 2026, FC Cajamarca y Cusco FC. Esta noticia la difundió mediante sus redes sociales y generó revuelo entre sus seguidores.
Por medio de un video, el empresario anunció su nueva faceta en el fútbol peruano, apostando por impulsar el campeonato nacional y apoyando el desarrollo de los clubes en la máxima categoría del torneo. Incluso el cuadro cajamarquino comentó la publicación, dándole la bienvenida a Jorge Luna.
"Sigo de vacaciones, pero hay noticias que no pueden esperar. "No Hay Sin Suerte" auspiciador oficial de FC Cajamarca y Cusco FC. Jorgitoluna.com es de primera. Cómo nos vamos a divertir este 2026…", fue el mensaje que acompañó el post en las redes sociales.
Jorge Luna anunció que se convirtió en auspiciador oficial de FC Cajamarca y Cusco FC.
Cabe destacar que FC Cajamarca ascendió a primera división en 2025 y es el nuevo inquilino de la Liga 1 para la presente temporada. El elenco cajacho cuenta con destacadas figuras como Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, quienes tuvieron un pasado importante en Alianza Lima.
Por su lado, Cusco FC llega a la Liga 1 luego de una sobresaliente temporada 2025 y con miras a lo que será la Copa Libertadores 2026. En tanto, se sabe que la presencia del nuevo inversionista, Jorge Luna, se hará presente en las camisetas oficiales, estadios y activaciones de marca.
