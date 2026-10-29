Falleció Patrick Stewart, el actor que interpretó al profesor Charles Xavier en X-Men, a los 86 años

El universo cinematográfico y la comunidad de los cómics están de luto tras la noticia del fallecimiento de uno de los actores más icónicos de las últimas décadas. Sir Patrick Stewart, el legendario intérprete británico que dio vida al profesor Charles Xavier en la gran pantalla, deja un vacío irremplazable en Hollywood. Desde su primera aparición en el año 2000 hasta sus participaciones más recientes en el multiverso, el actor contribuyó a transformar la representación de los superhéroes en el cine, dejando una huella imborrable en varias generaciones de espectadores que crecieron admirando el liderazgo y la sabiduría del mentor de los X-Men.

Patrick Stewart muere a los 86 años.

El emotivo mensaje con el que Marvel Studios despidió a Sir Patrick Stewart

Tras conocerse la triste noticia, las reacciones en la industria del entretenimiento no se hicieron esperar. La compañía que albergó muchas de sus actuaciones más memorables emitió un comunicado oficial para honrar la memoria y la trayectoria del actor británico, destacando no solo su nivel actoral, sino también su calidad humana dentro y fuera de los sets de filmación.

En un emotivo pronunciamiento, desde "Estudios Marvel" expresaron: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Sir Patrick Stewart. Sir Patrick dio vida al Profesor Charles Xavier con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de fans, desde X-Men hasta Logan y Avengers: Doomsday. Fue un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa Sunny, a sus hijos, a sus amigos y a los innumerables fans de todo el mundo cuyas vidas tocó con su arte."

¿Cuál fue la causa de la muerte de Patrick Stewart?

Patrick Stewart, reconocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y por su papel en la saga X-Men, falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, según informó The Hollywood Reporter. De acuerdo con un comunicado difundido por su representante el jueves 29 de octubre, el actor atravesaba un breve proceso relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

El mensaje confirmó que Stewart estuvo acompañado por su esposa, Sunny, sus familiares y amigos durante sus últimos momentos, en un ambiente marcado por la música, las oraciones y las muestras de cariño.

Asimismo, sus allegados invitaron a quienes deseen honrar su memoria a realizar donaciones al centro de investigación sobre el Alzheimer de Johns Hopkins o a la Alzheimer’s Foundation of America, especialmente a sus programas de apoyo para cuidadores.

El legado del Profesor Charles Xavier en el cine de superhéroes

La huella que deja Sir Patrick Stewart en la cultura popular trasciende franquicias. Su impecable formación teatral en la Royal Shakespeare Company le permitió dotar al Profesor X de una elegancia, solemnidad y empatía únicas, elevando el género de superhéroes a nuevos estándares dramáticos. Su trabajo en producciones aclamadas como Logan consolidó su estatus como una de las figuras más respetadas y queridas del séptimo arte.

Hoy, la comunidad global de fanáticos, colegas de la industria y medios de comunicación recuerdan con gratitud la vida y obra de un artista extraordinario cuyo trabajo continuará inspirando a las futuras generaciones.