El medio pasaje universitario es un derecho que las empresas de transporte público deben respetar en el Perú. El Indecopi recordó que los estudiantes pueden acceder a este beneficio al presentar su carné universitario vigente y advirtió que las empresas que incumplan la normativa se exponen a sanciones de hasta 450 UIT, equivalentes a S/ 2,4 millones, según la gravedad de la infracción. Además, entre 2021 y 2026, la institución registró 509 reclamos relacionados con este derecho a nivel nacional.

¿Cuándo se aplica el medio pasaje?

El medio pasaje universitario está regulado por la Ley N.º 26271, que reconoce el derecho de los estudiantes escolares y universitarios a pagar una tarifa reducida en el transporte público urbano e interurbano, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la normativa vigente.

Este beneficio no depende del destino del estudiante. Por ello, las empresas de transporte deben respetar la tarifa diferenciada cuando el usuario presenta su carné universitario vigente y se encuentra dentro del horario establecido por ley.

¿Cuánto es el medio pasaje universitario en 2026?

En 2026, el medio pasaje universitario no puede superar el 50 % de la tarifa adulta. En términos prácticos, si el pasaje general cuesta S/ 2, el estudiante debe pagar como máximo S/ 1 al presentar su carné universitario vigente.

Las empresas de transporte público que cobren una tarifa superior a la permitida por ley podrían ser sancionadas con multas de hasta 450 UIT, según la gravedad de la infracción, informó el Indecopi a través de la plataforma Gob.pe. Estas medidas tienen como finalidad asegurar que las compañías respeten los derechos de los estudiantes escolares y universitarios y cumplan con las normas vigentes sobre el cobro del medio pasaje en el Perú.

¿Cuál es el horario del medio pasaje?

Según la Ley N° 26271, los estudiantes pueden acceder al medio pasaje durante los días laborables, desde las 5:00 a. m. hasta la medianoche, al utilizar los servicios de transporte urbano e interurbano. Para beneficiarse de esta tarifa reducida, deben respetar el horario establecido y presentar su carné universitario vigente como acreditación de su derecho.

Paso a paso para denunciar buses que no respeten el medio pasaje

Si una empresa de transporte se niega a aplicar el medio pasaje universitario o cobra una tarifa superior a la establecida por ley, los estudiantes pueden presentar un reclamo ante el Indecopi. Para sustentar su caso, se recomienda seguir los siguientes pasos:

Conserva el boleto de viaje: guarda el comprobante como evidencia del cobro realizado.

guarda el comprobante como evidencia del cobro realizado. Anota los datos del vehículo: registra la placa, el nombre de la empresa de transporte y cualquier información que permita identificar la unidad.

registra la placa, el nombre de la empresa de transporte y cualquier información que permita identificar la unidad. Reúne pruebas adicionales: si es posible, toma fotografías u obtén otros elementos que ayuden a demostrar el incumplimiento.

si es posible, toma fotografías u obtén otros elementos que ayuden a demostrar el incumplimiento. Presenta el reclamo: comunícate con el Indecopi mediante los canales oficiales habilitados para reportar este tipo de situaciones.

Los usuarios pueden comunicarse con el Indecopi a través del teléfono 224-7777, en Lima, o de la línea gratuita 0800-44040, desde otras regiones del país. Asimismo, pueden presentar sus reclamos mediante la plataforma Reclama Virtual.

¿Qué multas reciben las empresas que incumplen el medio pasaje?

El Indecopi puede fiscalizar y sancionar a las empresas de transporte que incumplan las normas del medio pasaje universitario, con multas de hasta 450 UIT. El monto en soles dependerá del valor vigente de la UIT, así como de la evaluación y gravedad de cada infracción.