Advierten sobre dura sanción a padres que no asistan al colegio por la mala conducta de sus hijos: "Denunciados"

Ante el aumento de la violencia escolar, las amenazas y la venta de drogas en los colegios, la DRELM advierte que los padres de familia que ignoren las citaciones por faltas graves de sus hijos podrían enfrentar acciones legales. La medida, enmarcada en los nuevos lineamientos de disciplina escolar del Ministerio de Educación (Minedu), busca reforzar la convivencia escolar en Lima Metropolitana.

Padres de estudiantes con mala conducta deberán acudir al colegio o serán denunciados ante la Fiscalía

El nuevo marco normativo del Ministerio de Educación establece obligaciones estrictas para los tutores legales. Si un estudiante incurre en faltas muy graves y sus progenitores se niegan a presentarse al plantel para abordar la situación, la institución no dejará pasar la falta y notificará de inmediato a los organismos de justicia.

Sobre este punto, Cornelio Gonzáles Torres, director de la DRELM, en declaraciones a Exitosa, enfatizó la consecuencia directa para quienes ignoren los llamados escolares:“Si el padre de familia no asiste a la institución educativa para velar por su hijo, va a ser denunciado en el Ministerio Público, en la Defensoría del Niño y del adolescente”.

Asimismo, el funcionario explicó que, en caso de suspensión o expulsión, los padres deberán encargarse personalmente de reubicar al menor en un centro educativo con mayor control disciplinario. Esta medida responde a lo que la entidad califica como "15 años perdidos" sin herramientas suficientes para frenar la delincuencia y la impunidad en las aulas.

Nuevos lineamientos del Minedu tipifican las amenazas, el ciberacoso y las drogas como faltas muy graves

Los directores de Lima Metropolitana venían enfrentando serios problemas de seguridad, incluyendo extorsiones y agresiones dirigidas por grupos de alumnos. Ante ello, la propuesta del Minedu introduce 30 indicadores que clasifican la conducta en faltas leves, graves y muy graves, otorgando a las autoridades escolares la potestad de actuar de manera expedita.

En el nivel más crítico, que abarca el porte de armas, la venta de estupefacientes, la difamación a docentes y el ciberacoso, los directores dispondrán de 24 horas para intervenir tras recibir la denuncia. De ser necesario, el caso pasará sin demora a la Fiscalía o al Poder Judicial.

Al respecto, Cornelio Gonzáles Torres, director de la DRELM, en declaraciones a Exitosa, sostuvo que anteriormente no existía una reglamentación clara para sancionar a estudiantes identificados por amenazar la integridad de sus maestros o compañeros:“Se identifica y a veces siguen en la escuela porque no había una reglamentación clara. Ahora ya está tipificado aquí como faltas muy graves”.

Finalmente, el titular de la DRELM recordó que la propuesta enviada por el Ministerio de Educación permanece en consulta pública durante 15 días para recibir aportes ciudadanos, marcando un principio claro entre los escolares de Perú: los derechos van de la mano con el respeto a las normas y a la comunidad educativa.