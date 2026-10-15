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Temblor en Perú HOY, jueves 15 de octubre, EN VIVO: magnitud y epicentro de los últimos sismos vía IGP
Consulta el reporte sísmico del IGP de hoy, jueves 15 de octubre de 2026, y conoce la magnitud y el epicentro de los temblores registrados en Perú.
El suelo peruano permanece bajo constante monitoreo. Como cada día, la actividad sísmica en las diferentes regiones del país exige que la población esté preparada e informada ante cualquier eventualidad. Si sentiste un temblor en tu localidad o buscas confirmar los datos de la Central Sismológica Nacional (CENSIS), estás en el lugar correcto. A continuación, te compartimos el minuto a minuto de los últimos sismos en Perú hoy, jueves 15 de octubre de 2026. Conoce qué ciudades registraron movimientos sísmicos, cuál fue su magnitud y qué medidas debes tomar ante una réplica, según las recomendaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Toma precauciones y comparte esta información con tu familia.
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