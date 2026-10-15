0

Temblor en Perú HOY, jueves 15 de octubre, EN VIVO: magnitud y epicentro de los últimos sismos vía IGP

Consulta el reporte sísmico del IGP de hoy, jueves 15 de octubre de 2026, y conoce la magnitud y el epicentro de los temblores registrados en Perú.

María Zapata
Conoce el último temblor en Perú hoy, 15 de octubre: magnitud y epicentro, según el IGP.
Conoce el último temblor en Perú hoy, 15 de octubre: magnitud y epicentro, según el IGP. | Google Gemini
COMPARTIR

El suelo peruano permanece bajo constante monitoreo. Como cada día, la actividad sísmica en las diferentes regiones del país exige que la población esté preparada e informada ante cualquier eventualidad. Si sentiste un temblor en tu localidad o buscas confirmar los datos de la Central Sismológica Nacional (CENSIS), estás en el lugar correcto. A continuación, te compartimos el minuto a minuto de los últimos sismos en Perú hoy, jueves 15 de octubre de 2026. Conoce qué ciudades registraron movimientos sísmicos, cuál fue su magnitud y qué medidas debes tomar ante una réplica, según las recomendaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Toma precauciones y comparte esta información con tu familia.

El Gobierno otorga un subsidio al combustible para mitigar el alza de precios en el transporte y las mototaxis.

PUEDES VER: Nuevo bono de hasta S/100 para mototaxistas: quiénes lo reciben, LINK oficial y cómo cobrar

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Habrá nuevos feriados por la visita del papa León XIV? El ministro de Trabajo espera información oficial del Vaticano

  2. Advierten sobre dura sanción a padres que no asistan al colegio por la mala conducta de sus hijos: "Denunciados"

  3. Minedu anuncia nuevas reglas de presentación personal: ¿Aplicarán para colegios privados y desde cuándo?

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano