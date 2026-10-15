El suelo peruano permanece bajo constante monitoreo. Como cada día, la actividad sísmica en las diferentes regiones del país exige que la población esté preparada e informada ante cualquier eventualidad. Si sentiste un temblor en tu localidad o buscas confirmar los datos de la Central Sismológica Nacional (CENSIS), estás en el lugar correcto. A continuación, te compartimos el minuto a minuto de los últimos sismos en Perú hoy, jueves 15 de octubre de 2026. Conoce qué ciudades registraron movimientos sísmicos, cuál fue su magnitud y qué medidas debes tomar ante una réplica, según las recomendaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Toma precauciones y comparte esta información con tu familia.