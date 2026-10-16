Trabajadores cobrarán SEGUNDA GRATIFICACIÓN del 2026 en esta fecha: revisa el plazo límite, con BONIFICACIÓN extra
Cada vez está más cerca el pago de la segunda gratificación del 2026 y, con ello, se viene también un abono extra. Trabajador, revisa aquí si accedes al pago.
¡Atención, trabajadores! Según el cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las empresas del sector privado tienen el martes 15 de diciembre de 2026 como la fecha límite para realizar el depósito de la segunda gratificación del 2026, conocida como la Gratificación de Navidad.
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Este beneficio es un derecho legal y obligatorio para todas las personas que se encuentran en planilla. Asimismo, es importante resaltar que este pago no puede ser extendido ni modificado. En Líbero te compartimos más detalles y qué otra bonificación recibirás en temporada de fiestas.
¿Cuándo depositan la segunda gratificación del 2026 y la bonificación extra?
Todas las empresas del sector privado en el Perú tienen la obligación de realizar el depósito de la segunda gratificación correspondiente al año 2026, que se otorga por Navidad, a más tardar el martes 15 de diciembre, según lo estipulado por la Ley N.º 27735.
¿Cuándo depositan la segunda gratificación del 2026?
Es necesario tener en cuenta algunos aspectos claves sobre este depósito. En primer lugar, la fecha límite es inamovible y no admite prórrogas. Asimismo, los trabajadores afiliados a EsSalud deben conocer que recibirán una bonificación adicional del 9%, mientras que aquellos que estén en una EPS obtendrán seis 6,75%.
Este beneficio está destinado a los empleados del sector privado que se encuentren en planilla y que hayan laborado al menos un mes completo durante el segundo semestre del año, es decir, entre julio y diciembre. Para quienes hayan trabajado menos tiempo, la gratificación se calculará de manera proporcional.
¿Qué sucede en el caso de las MYPES?
En las micro y pequeñas empresas (MYPES), los empleados tienen derecho a recibir una gratificación equivalente a la mitad de su remuneración mensual, siempre que hayan laborado durante un periodo mínimo de seis meses. No obstante, los trabajadores de microempresas no cuentan con este beneficio legal.
Por lo tanto, resulta fundamental verificar si el empleador está registrado en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) y determinar el régimen laboral bajo el cual opera.
¿Cómo calcular la gratificación de diciembre?
A continuación, los pasos para calcular la segunda gratificación completa en diciembre. No olvides que debes seguir una serie de pasos establecidos por la Calculadora de Gratificaciones Perú 2026 y la normativa de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL):
- Debes determinar tu Remuneración Computable (RC), que corresponde al sueldo que recibes en noviembre. Este monto incluye el sueldo básico, la asignación familiar en caso de tener hijos menores o que estén cursando estudios superiores, así como el promedio de conceptos variables, como comisiones, horas extras o bonos, siempre que se hayan percibido durante al menos tres meses en el semestre que abarca de julio a diciembre.
- Contar los meses completos trabajados. El periodo computable se extiende del 1 de julio al 31 de diciembre, considerando únicamente los meses calendario completos, ya que los días sueltos no se toman en cuenta para este cálculo. Es fundamental haber laborado al menos un mes completo para tener derecho a la gratificación.
- Aplica la fórmula de la gratificación: (Remuneración Computable ÷ 6) × meses completos trabajados. Si has trabajado durante todo el semestre, te corresponde el 100% de una remuneración computable completa.
- Finalmente, a la gratificación obtenida se le suma una Bonificación Extraordinaria por concepto de salud, que es del 9% si estás afiliado a EsSalud, o del 6,75% si perteneces a una Empresa Prestadora de Salud (EPS).
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