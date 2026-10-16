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Temblor HOY, viernes 16 de octubre en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP
Consulta el reporte del IGP sobre el temblor de HOY, viernes 16 de octubre. Conoce el epicentro, magnitud, profundidad y hora del último sismo registrado.
HOY, viernes 16 de octubre, mantente informado sobre los últimos sismos registrados en el Perú. Revisa EN VIVO el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) para conocer la magnitud, la hora, la profundidad y el epicentro del último movimiento telúrico. Sigue las actualizaciones oficiales y recuerda tener lista tu mochila de emergencia ante cualquier eventualidad.
Temblor HOY, 16 de octubre, en Perú: epicentro y magnitud según el IGP EN VIVO
¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad de un sismo?
La magnitud de un sismo mide la energía liberada durante el movimiento telúrico, que se transmite mediante ondas sísmicas. En cambio, la intensidad describe los efectos del temblor en la superficie, como los daños materiales y la forma en que las personas perciben el sacudimiento del suelo.
Bienvenidos
¡Bienvenido al minuto a minuto del temblor en Perú! Revisa EN VIVO los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la magnitud, el epicentro y la profundidad de los sismos registrados HOY, viernes 16 de octubre. Mantente informado sobre la actividad sísmica en el país y sigue las recomendaciones de las autoridades.
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