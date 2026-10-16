Temblor HOY, viernes 16 de octubre en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP

¡Bienvenido al minuto a minuto del temblor en Perú! Revisa EN VIVO los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la magnitud, el epicentro y la profundidad de los sismos registrados HOY, viernes 16 de octubre. Mantente informado sobre la actividad sísmica en el país y sigue las recomendaciones de las autoridades.