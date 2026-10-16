El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció nuevas oportunidades laborales para quienes buscan incorporarse al mercado laboral formal en Lima. Entre agosto y octubre, 14.931 personas consiguieron empleo a través de los Centros de Empleo y las actividades promovidas por la institución. Asimismo, para lo que resta de octubre, se han programado ferias laborales y convocatorias en distintos distritos de la capital, con miles de vacantes disponibles para los postulantes.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), entre agosto y octubre se realizaron 124 ferias laborales, maratones de empleo, convocatorias y otras actividades destinadas a conectar a las empresas con las personas que buscan trabajo. Del total de ciudadanos que consiguieron un empleo formal durante este periodo, 4.392 corresponden a Lima Metropolitana.

La entidad también informó que, a través de la Bolsa de Trabajo en Lima, orientó a 15.603 personas y brindó servicios de intermediación laboral a otras 6.263. Asimismo, emitió gratuitamente 1,4 millones de Certificados Únicos Laborales y asesoró a 14.200 ciudadanos para mejorar sus posibilidades de conseguir empleo.

MTPE: cronograma de convocatorias laborales en Lima para octubre de 2026

Para octubre, el cronograma de convocatorias laborales de 2026 incluye las siguientes actividades:

19 de octubre en Villa El Salvador : convocatoria laboral para cubrir puestos de operarios de almacén en una empresa del sector de mejoramiento del hogar y la construcción.

: convocatoria laboral para cubrir puestos de operarios de almacén en una empresa del sector de mejoramiento del hogar y la construcción. 21 de octubre en Jesús María : se realizará un Chambatón en la sede central del MTPE, con más de 145 vacantes para almaceneros, reponedores y vendedores en una cadena de tiendas de artículos deportivos.

: se realizará un Chambatón en la sede central del MTPE, con más de 145 vacantes para almaceneros, reponedores y vendedores en una cadena de tiendas de artículos deportivos. 22 de octubre en Chosica : una Maratón del Empleo ofrecerá más de 1.200 oportunidades laborales en diversos puestos.

: una Maratón del Empleo ofrecerá más de 1.200 oportunidades laborales en diversos puestos. 26 de octubre en San Juan de Lurigancho: se realizará una Megaferia del Empleo con más de 4.000 vacantes laborales y la participación de más de 90 empresas privadas.

Estas actividades forman parte de las iniciativas del Ministerio de Trabajo para acercar las oportunidades de empleo formal a la población. Los interesados en las convocatorias laborales de Perú 2026 deben revisar los anuncios oficiales para conocer los requisitos específicos de cada puesto.

Megaferia del Empleo en San Juan de Lurigancho ofrecerá más de 4.000 puestos de trabajo

Una de las jornadas más destacadas del cronograma será la Megaferia del Empleo, prevista para el lunes 26 de octubre en San Juan de Lurigancho. De acuerdo con el MTPE, el evento contará con la participación de más de 90 empresas privadas, que pondrán a disposición del público más de 4.000 vacantes laborales. La convocatoria está dirigida a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y al público en general de Lima Este, quienes podrán presentar sus postulaciones directamente ante los empleadores.

La feria se realizará de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. en la intersección de las avenidas Próceres de la Independencia y Jardines Oeste, en coordinación con la municipalidad distrital.

Además de postular a las vacantes disponibles, los asistentes podrán recibir orientación gratuita para elaborar o mejorar su currículum vitae, prepararse para entrevistas de trabajo y obtener el Certificado Único Laboral sin costo alguno.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, destacó la importancia de acercar estas oportunidades a las personas que buscan incorporarse al mercado laboral formal. "Nuestro compromiso es que ese esfuerzo encuentre oportunidades. Por eso llevaremos más de 4.000 vacantes y servicios que ayuden a los postulantes a demostrar sus capacidades", señaló, según un comunicado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Quienes buscan oportunidades laborales en 2026 pueden consultar los canales oficiales del MTPE para mantenerse al tanto de las próximas ferias, los requisitos y los procesos de selección. Revisar las fechas, preparar el currículum vitae y reunir la documentación necesaria puede facilitar la postulación a las vacantes disponibles en Lima.