Campaña gratuita de la Liga Contra el Cáncer llega HOY, viernes 16 de octubre, a SJL: horarios y cómo acceder

Los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) podrán acceder HOY, viernes 16 de octubre, a una campaña gratuita de despistaje de cáncer en la avenida Próceres de la Independencia. La jornada, organizada por la Liga Contra el Cáncer en alianza con A1, busca acercar los servicios de prevención a la población y promover la detección temprana de la enfermedad.

¿Qué exámenes gratuitos ofrecerá la Liga Contra el Cáncer en SJL?

La unidad móvil ofrecerá evaluaciones para identificar posibles señales de alerta de distintos tipos de cáncer. Según la información difundida por la Liga Contra el Cáncer, estos serán los servicios disponibles durante la jornada:

Papanicolaou : evaluación preventiva para detectar posibles lesiones en el cuello uterino.

: evaluación preventiva para detectar posibles lesiones en el cuello uterino. Prueba IVAA : examen visual que permite identificar alteraciones sospechosas en el cuello uterino.

: examen visual que permite identificar alteraciones sospechosas en el cuello uterino. Examen clínico de mamas : revisión física para detectar posibles anomalías.

: revisión física para detectar posibles anomalías. Evaluación de tiroides y ganglios: exploración física para identificar cambios que requieran una evaluación médica adicional.

La institución exhorta a la ciudadanía a participar en esta jornada preventiva y aprovechar los servicios gratuitos disponibles. No obstante, precisa que estas evaluaciones no sustituyen las pruebas diagnósticas complementarias que el personal de salud pueda recomendar en función de cada caso.

La detección temprana y los chequeos médicos periódicos ayudan a identificar enfermedades y recibir atención oportuna.

¿Cuál es el horario de atención y cómo acceder al despistaje gratuito en SJL?

La campaña se realizará este viernes 16 de octubre en la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho. Según la información publicada por la Liga Contra el Cáncer, la unidad móvil brindará atención desde las 9:00 a. m. hasta aproximadamente las 2:30 p. m. No obstante, el cronograma general difundido por las organizaciones aliadas señala que las actividades podrían extenderse hasta las 3:00 p. m.

Debido a la diferencia entre los horarios anunciados, se recomienda acudir con anticipación para aumentar las posibilidades de recibir atención.

¿Qué debes tener en cuenta antes de acudir?