El Gobierno promueve iniciativas orientadas a brindar respaldo económico a las poblaciones más vulnerables mediante la entrega de subsidios extraordinarios. En ese marco, el Ejecutivo analiza posibles medidas para fortalecer la ayuda estatal ante los fenómenos climáticos y el incremento del costo de vida, priorizando a los adultos mayores inscritos en los programas sociales. Si quieres conocer si se otorgará el llamado bono de S/ 300, cómo se determina la lista de beneficiarios y dónde verificar con tu documento de identidad si cumples las condiciones para acceder a este apoyo, a continuación te presentamos los detalles disponibles sobre esta posible ayuda económica.

Pensión 65: ¿en qué consiste la propuesta del bono de S/300 para 2026?

La propuesta de otorgar esta ayuda económica forma parte de un conjunto de medidas impulsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mitigar los efectos de diversas situaciones que afectan al país.

Durante una sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso, realizada el lunes 5 de octubre, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, encabezó la presentación de hasta ocho ministros de Estado, quienes sustentaron una solicitud de crédito suplementario por S/ 8 228 millones. En dicha sesión, se anunció que cerca de 800 mil usuarios del programa Pensión 65 recibirían un bono extraordinario de S/ 300, por única vez, entre noviembre y diciembre de este año. La medida busca brindar apoyo económico a los adultos mayores para mitigar los efectos más severos del fenómeno El Niño.

De ratificarse la asignación presupuestal en el marco del crédito suplementario, el bono de S/ 300 se incorporará al cronograma de pagos previsto para los últimos meses del año. Cabe señalar que este beneficio extraordinario no modificará el monto habitual que reciben los afiliados, sino que constituirá una subvención temporal y por única vez, prevista para el cierre del período anual.

Requisitos de Pensión 65 en 2026: ¿quiénes podrán acceder al cobro extraordinario?

Para integrar el padrón de usuarios que recibirían esta ayuda económica durante el último bimestre del año, los adultos mayores deben cumplir con los requisitos habituales de afiliación al programa. Quienes deseen acceder a los beneficios de Pensión 65 en 2026 deben acreditar lo siguiente:

Contar con 65 años de edad cumplidos o más al momento del registro.

Poseer el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico y actualizado.

Estar clasificado en situación de pobreza extrema según la calificación del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

No percibir ninguna pensión de jubilación del ámbito público o privado, ni subsidios económicos de EsSalud.

Presentar la Declaración Jurada (Formulario 1000) completada en las sedes municipales o delegaciones autorizadas del programa.

Aquellos ciudadanos que se encuentren válidamente inscritos al momento de la publicación del padrón final serán considerados dentro de la distribución presupuestal asignada para el subsidio extraordinario.

Pensión 65: link para consultar con DNI si estás en el padrón

Si deseas corroborar tu estado de afiliación o verificar si estás acreditado para recibir los pagos del periodo vigente, puedes utilizar las plataformas digitales habilitadas para agilizar el trámite. A través del portal oficial de consulta de Pensión 65 o del aplicativo móvil Yachaq, el titular o un familiar cercano puede verificar la condición de usuario de manera sencilla y en pocos pasos.

Para utilizar la herramienta de consulta mediante el enlace de verificación con DNI, solo necesitas ingresar el número de DNI y la fecha de nacimiento del beneficiario. El sistema permitirá consultar la fecha de abono o el punto de cobro asignado. Sin embargo, la entrega efectiva de los S/ 300 adicionales está sujeta a la aprobación final por parte del Poder Legislativo. Por ello, es importante consultar únicamente los canales oficiales del Estado para confirmar las fechas de pago y verificar la información relacionada con este subsidio.