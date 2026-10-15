¡Muy importante! Sedapal anunció cortes programados de agua potable para este viernes 16 de octubre en diversos sectores de Lima Metropolitana, como respuesta al plan de mantenimiento preventivo que busca mejorar el servicio. La entidad informó que la suspensión del servicio no afectará a distritos enteros, sino a urbanizaciones y zonas específicas. A continuación, los horarios y los lugares perjudicados.

Corte de agua para este viernes 16 de octubre en Lima: horarios y zonas afectadas

El corte del agua potable se dará en sectores de los distritos de: Ate, Lurín, San Juan de Lurigancho, Independencia, San Borja y Santa Anita, respectivamente.

Confirman corte de agua para este 16 de octubre de 2026: horarios y zonas afectadas.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

Localidades / Áreas afectadas: A. H. 9 de Febrero Ampliac, Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca, A. H. Integ. Solid. y Prog, Sector San Juan de Casa Blanca, Agru. Los Andes, Agru. Los Claveles, Agru. Nuevo Progreso, A. H. PI Nuevo San Juan Sector Pedro Zazzali, Agru. Los Girasoles.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 16 de octubre | 9:00 a. m .

. Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 16 de octubre | 11:59 p. m.

LURÍN

Localidades / Áreas afectadas: A. H. Guadalfo Silva, A. H. César Vallejo, Urb. La Virreyna, Lurín Pueblo, Urb. Ciudad Morales 1ra etapa, A. H. Nuevo Lurín 1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa, A. H. Víctor Raúl Haya de la Torre, Asoc. La Barca Asoc. El Barco, Asoc. Jahuay, Asoc. Suspiros, Asoc. Las Velas, La Estancia.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 16 de octubre | 8:00 a. m .

. Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 16 de octubre | 8:00 p. m.

ATE

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Huaycán zona R 205F, Ampliación 12 de Agosto, Calle 1, PS 2 - 3 - 4 - 5, UCV 206E.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 16 de octubre | 7:00 a. m .

. Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 16 de octubre | 7:00 p. m.

OTROS DISTRITOS QUE TENDRÁN CORTE DE AGUA PROGRAMADO

Independencia: 12.00 p. m. - 8.00 p. m. (8 horas)

San Borja: 12.00 p. m. - 11.00 p. m. (11 horas)

Santa Anita: 2.00 p. m. - 11.00 p. m. (9 horas)

¿Dónde consultar el corte MASIVO de agua del viernes 16 de octubre?

Para determinar si un distrito o zona se encuentra dentro de la suspensión, se sugiere acceder al portal oficial de la empresa en www.gob.pe/sedapal y consultar los comunicados emitidos. Además, es importante prestar atención a la fecha de cada aviso, ya que las actividades de mantenimiento o situaciones imprevistas pueden alterar el cronograma establecido.