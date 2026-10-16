Keiko Fujimori ADVIERTE que el fenómeno de El Niño "va a ser terrible" y realiza URGENTE PEDIDO a la población que vive cerca de los ríos

Ante la inminente llegada de lluvias intensas y el riesgo de desbordes asociados al fenómeno de El Niño en el Perú, la presidenta Keiko Fujimori advirtió sobre los peligros que enfrentará el país durante la próxima temporada de lluvias. Durante una presentación oficial en la sede central del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la mandataria calificó el panorama de "realmente dramático" y exhortó a las familias que viven cerca de los cauces de los ríos y en quebradas a tomar medidas preventivas de inmediato.

De acuerdo con una nota de prensa de la Presidencia de la República del Perú, la mandataria exhortó a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas de inmediato, sin esperar a que comiencen las precipitaciones en las distintas regiones del país.

Keiko Fujimori advierte: "Va a ser terrible para el Perú" y pide evacuar las zonas vulnerables

Durante su pronunciamiento en el COEN, la jefa de Estado enfatizó la gravedad de los pronósticos climáticos para las regiones del norte y centro del país e instó a los habitantes de las zonas de riesgo a organizar planes de evacuación inmediata. "Va a ser terrible para el Perú, que Dios, la Virgen y el Señor de los Milagros nos protejan", manifestó la presidenta, al remarcar que la intensidad de las lluvias exigirá el máximo nivel de preparación por parte de la población y las instituciones.

Asimismo, Keiko Fujimori instó a los pobladores de los valles fluviales a preparar suministros esenciales ante posibles inundaciones o huaicos. "A los que viven en zonas vulnerables, tengan un mecanismo de evacuación, una mochila lista en caso lleguen las lluvias", señaló la mandataria. Por su parte, las proyecciones del Comité Multisectorial ENFEN apuntan a un evento de magnitud extraordinaria. A ello se suma un reporte de la NOAA, que estima en más del 83 % la probabilidad de que el fenómeno alcance una categoría fuerte entre enero y marzo de 2027.

Trabajos preventivos del Gobierno frente al Fenómeno El Niño en el Perú

Frente a esta coyuntura, el Poder Ejecutivo detalló las acciones de prevención y las obras de infraestructura que ejecuta en 1.800 puntos críticos identificados a escala nacional. De estos, 536 han sido priorizados y registran un avance del 70 %. Las intervenciones incluyen trabajos de encauzamiento y limpieza en los ríos Tumbes, Piura, La Leche, Reque, Huarmey, Lacramarca, Chillón, Rímac y Lurín, así como obras en las quebradas San Carlos y San Ildefonso, en La Libertad.

En cuanto a la respuesta logística y la asistencia sanitaria, se contará con infraestructura de contención y recursos de ayuda humanitaria para atender posibles desastres:

Albergues temporales: Construcción de recintos habilitados con capacidad para brindar refugio a 30.000 personas.

Construcción de recintos habilitados con capacidad para brindar refugio a 30.000 personas. Salud movilizada: Despliegue preventivo de hospitales de campaña hacia las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque.

Despliegue preventivo de hospitales de campaña hacia las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque. Conectividad territorial: Disponibilidad de cinco buques de la Marina de Guerra, 22 helicópteros y 24 puentes modulares instalados en puntos estratégicos.

Disponibilidad de cinco buques de la Marina de Guerra, 22 helicópteros y 24 puentes modulares instalados en puntos estratégicos. Abastecimiento de emergencia: Mantenimiento de reservas estratégicas con más de 5.600 toneladas de alimentos y agua embotellada.

Mantenimiento de reservas estratégicas con más de 5.600 toneladas de alimentos y agua embotellada. Inversión pública: Aprobación de 22 decretos de urgencia y supremos que destinan aproximadamente S/2.000 millones para labores de mitigación.

Preparación ciudadana y apoyo internacional ante la emergencia en Perú

Más allá de los recursos estatales, la jefa de Estado destacó la importancia del trabajo conjunto entre los organismos gubernamentales, el sector privado y las juntas vecinales. "Solo el Gobierno no va a poder. Aquí necesitamos que todos estemos unidos", sostuvo la presidenta, quien exhortó a establecer protocolos de emergencia coordinados en los distritos vulnerables del país.

Como parte de las acciones complementarias, el Ejecutivo confirmó la recepción de asistencia técnica y material de países aliados, entre ellos Estados Unidos, Japón y China. Entre las medidas anunciadas destacan la llegada del buque hospital estadounidense Comfort a principios de 2027 y el envío de maquinaria pesada para reforzar las labores de limpieza de los cauces de los ríos y las quebradas.